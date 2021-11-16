高端開放混打 柯文哲沈富雄籲政府「承認重打」

沈富雄。（本報資料照片）

中央疫情指揮中心宣布，因應民眾緊急出國需求，曾接種一劑或兩劑高端疫苗 者可混打AZ、BNT、莫德納疫苗。台北市長柯文哲 昨在臉書嗆中央，打高端是白打了，「請大大方方承認這不是混打，而是重打」；前民進黨立委沈富雄更是砲轟衛福部長陳時中 是「今之趙高」，公然「指鹿為馬」，把「重打」說成「混打」，他呼籲政府，應誠實地說「兩針高端都是白打」。

本報系聯合報報導，柯文哲在臉書提到，政府護航高端，結局卻是如此。當外界擔心國際間追打第三劑都要隔半年以上，高端卻是打完28天就能打，會不會增加副作用？指揮中心發言人莊人祥卻只用有經過ACIP (傳染病防治諮詢會預防接種組) 委員討論輕輕帶過，說副作用應該是較輕微的發燒、頭痛症狀，其他「不得而知」。

柯文哲批評，身為一個醫生，指揮中心的說法完全不負責任，請問當國際上6月就開放多種疫苗混打，指揮中心為何拖到現在？是不是在為高端護航？ 請問有沒有臨床試驗、專家會議可以證明混打高端可以產生更高效價的中和抗體？有沒有重打間隔的安全評估報告？

柯也說，這是公眾政策、不是在包廂裡飲宴的個人行為。民進黨政府不要把信賴你的人民，當作為政府解套的工具人！

另據台北中國時報報導，陳時中曾說，美國對高端接種的處理「怪怪的」，沈富雄痛批陳時中，「明知怪怪的原因在哪，不坦白告訴國人怪怪的真相，是企圖掩飾錯誤政策的欺騙行為」，高端疫苗在免疫學上應是「有效」，但是認證過程有嚴重瑕疵，因此被國際視為「無效」。

沈富雄說，如果要出國，政府應誠實地說：兩針高端都是白打。高端接種者必須「重打」兩針莫德納或BNT，而不是「混打」，或「補打」。