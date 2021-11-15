出國須補2劑 藍：高端該停打 打到4劑是「謀財害命」

高端疫苗僅得到四國認可。（本報資料照片）

接種高端疫苗 可入境或入境免隔離國家有紐西蘭、帛琉、印尼 、貝里斯四國。國民黨立委李德維昨天透過臉書質疑「高端騙局，差不多該下片了！」

已接種高端疫苗有出國需求者可混打其他疫苗，遭質疑「雙標」，衛福部長陳時中昨重申，這是經專家討論後，不得已情況下提出的變通辦法。另，接受高端疫苗國家只剩紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯四國，陳說，以色列 、阿根廷一開始許可，會努力請世界衛生組織協助，得到更多國際認證。

李德維昨天表示，指揮中心上周五突然宣布，已經接種一劑或兩劑高端的人，如果有出國的需求，可以再打獲得WHO認證的進口疫苗，這不叫開放「混打」，這叫「重打」，之前挨的那一針或兩針，就是「白打」。

李德維說，指揮中心自己也坦承，不曾做過相關研究，高端加上他牌疫苗，打到四劑會對人體造成什麼風險，光是這一點，就是不可原諒的謀財害命。

李德維說，更離譜的是，指揮中心上周五還羅列接種高端可以入境的六個國家，包括紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列與貝里斯。結果一夕之間又改口，刪除阿根廷與以色列，因為搞錯了，把特例誤以為是通案。

李德維說，其實最初列出那六國，就沒什麼意義，結果竟然還列錯，根本丟人現眼，光是一個無法獲得國際承認，有礙未來推動疫苗護照、重啟國門，高端就該立刻停打，更遑論如今每天還有數百上千人接種高端，未來可能都要冒著健康風險重打，「停打高端！是時候了。」

民眾黨立委張其祿則說，疫苗接種是國際現實問題，民進黨政府不能只靠愛國心，如果高端疫苗走不出國際、國際也不承認，政府就不該一直宣傳。時力立委陳椒華也呼籲盡速修正疫苗政策，要採用符合國際標準疫苗。

陳時中表示，以色列與阿根廷一開始准許可進去，現在公布沒有高端，會持續努力，得到更多國際認證，相信在ＷＨＯ協助下，結果可盡快出來。

長庚大學新興病毒研究中心主任施信如說，學理上看，先打次蛋白疫苗，再接種mRNA或腺病毒疫苗，副作用並不高，但打高端疫苗者務必算好時間再施打國際疫苗，屆時抗體下降，再打追加劑，較有意義。至於長庚醫院日前執行第三劑臨床試驗，初步觀察，完整接種兩劑AZ、第三劑混打者，「AZ＋高端」抗體優於「AZ＋AZ」，但低於「AZ+BNT」和「AZ+莫德納」。