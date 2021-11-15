新聞評論／全球最貴 巨量高端庫存怎處理？

承認高端疫苗的國家六國變四國，陳時中（中）說以色列與阿根廷在一開始准許可以進去，現在公布出來，常規沒有高端，未來會持續努力，得到更多國際認證。（記者劉星君／攝影）

在美、日相繼宣布入境旅客要完整接種美國FDA或WHO 核准疫苗之後，141萬打高端疫苗 的台灣人出國到底能不能獲得國際認證？謎底終於掀開，指揮中心12日還說有六個國家承認高端，但才過一天又將以色列、阿根廷剔除，而最後這4個國家目前只有印尼、帛琉採用疫苗護照，高端疫苗顯然還有一大段路要走；但號稱全球最貴、數以百萬劑的庫存疫苗如何處理？恐怕更是當務之急，拖過效期再銷毀，應是下下策。

蔡英文總統、副總統賴清德以行動支持國產高端疫苗，先後完成兩劑高端疫苗的接種，並掀起一波施打潮，約有 141萬人因此捲袖響應，但便宜行事的EUA及欠缺三期臨床試驗，使得高端走不出國門，終於在全球各國先後實施疫苗護照後見真章。指揮中心、外交部難掩困窘，12日說有六國承認高端疫苗， 一天後又少了兩國，據本報系調查，目前真正實施疫苗護照更只有印尼和帛琉。

正如美、日相繼宣布只接受美國FDA或WHO核准疫苗才可入境之後，當時指揮官陳時中 即使被打臉，仍堅稱「那個時間是這樣」，這次承認高端的國家六國變四國，陳時中又說「以色列與阿根廷在一開始准許可以進去，現在公布出來，常規沒有高端」，陳部長硬拗的方式如出一輒，當然，他說未來會持續努力，得到更多國際認證，相信在WHO贊助之下，結果可以盡快出來...，這些話也和先前說要爭取美日認證一樣，到頭來只是空話而已。試問，高端沒有做完三期試驗，WTO又要如何「贊助」高端？

更糗的是，高端疫苗從原本六國可接受，到現在卻變只有四國，根據本報系獨家訊息，貝里斯的新措施雖納入高端，但新制尚未上路，入境貝國免除隔離也是未來式；紐西蘭則尚未實施疫苗護照，入境後仍須隔離14天，把高端列入認可疫苗的網站並非紐西蘭政府網站，把紐西蘭列入「+1」，也言之過早。

高端如今面臨國際認證的困境，政府揠苗助長及錯誤的疫苗政策難辭其咎。陳時中提出接種高端疫苗的民眾可以混打，雖難脫雙標之嫌，但也是眼前替有需要出國的人提供一個變通辦法，但作法應該更細緻些，例如長庚大學新興病毒研究中心主任施信如即建議混打應以接近出國時間再打比較好，指揮中心對混打者更應該提供完善的醫療諮詢服務，以化解混打民眾的疑慮。

再者，高端疫苗的打氣早已低迷，每日施打劑次在一、兩千人上下擺盪，在全球走向解除邊境管制的趨勢下，由於認證國家寥寥可數，高端的打氣恐怕欲振乏力，指揮中心應體認現實，及早因應疫苗大量庫存的問題，例如研議減少採購、探詢捐贈，都應該積極進行。

指揮中心日前堅定表示年底前要繼續購足500萬劑高端，依此估算，10月底庫存86.4萬劑，年底前還要再買277萬劑，恐怕到時會有逾百萬劑疫苗在效期內打不完，以每劑881元（台幣，下同，約31.7美元）計算，100萬劑報廢就是虛擲8.8億元；日前指揮中心買到一批效期不到一個月的AZ疫苗（價格為高端十分之一）就被罵翻天，如果眼前打不完的高端疫苗無法處理，然後眼睜睜看疫苗報廢，該誰承擔這個責任？