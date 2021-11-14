聯合報社論／居檢之亂 指揮中心成無菜單料理店？

指揮中心入境居檢措施原規定14天全住防疫旅館，後改為「10加4」，最新版本再改為「7加7」。圖為桃園機場入境旅客排隊等候檢疫。(本報資料照片)

對許多台商或旅外台人而言，今年春節無疑是史上離家最遠的一年。指揮中心入境居檢措施原規定14天全住防疫旅館 ，後改為「10加4」，最新版本再改為「7加7」。不到半個月變出3套劇本，原因只有一 個：防疫旅館數量不足，又找不到變通辦法，弄得天下大亂。指揮中心這種缺乏科學數據而胡亂出牌的防疫法，兩年來屢見不鮮，除造成政策相互矛盾，更種下社區防疫破口的隱憂。

許多國人去年即因疫情無法返台，為避免離境兩年未返國遭「除籍」，今年春節勢將出現大量返鄉潮。9月底，外界就開始討論春節返鄉措施，但指揮中心毫無警覺。癥結在，國內防疫旅館加上政府集中檢疫所房間數量，遠不敷春節回台民眾之需。

眼見民怨四起，指揮中心月初宣布入境居檢天數改為「10加4」，前10天住防疫旅館，後4天居家檢疫。陳時中稱如此旅館可多做一輪生意，還能空出一成四的房間數。但如此一改，旅館容客量與既有訂單得全部重來；業者跳腳，民眾機票旅館都得重訂。之後，指揮中心竟轉向民眾喊話，要求「分批返台」，遭到噓爆。10天後，政府只好再轉向，宣布只要打過兩劑疫苗 即可採「7加7」入境居檢。

可議的是，從「住滿14天」到「10加4」再到「7加7」，都非基於科學研判做出的決策，而只是在為落後部署補破網。以疫苗接種為例，莫德納第二劑應間隔四周，但因疫苗採購政策失誤導致疫苗空窗，指揮中心便逕自延長為10周後。後來，因AZ快過期，又逕自縮短為8周。

指揮中心的做法，就像坊間流行的「無菜單料理餐廳」，今天出什麼菜，端視廚房進了什麼食材。但指揮中心亂出菜，老百姓毫無選擇，端上桌的哪管好吃難吃甚至傷身，都得吞下肚。