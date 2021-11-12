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台灣高端可加打國際認證疫苗

記者謝承恩、沈能元／台北報導
指揮中心12日宣布，接種高端疫苗且有緊急出國需求者，可在出國前混打兩劑AZ、BNT或莫德納疫苗。圖為高端疫苗開放施打首日，民眾踴躍，有外籍人士也來施打。本報資料照片
指揮中心12日宣布，接種高端疫苗且有緊急出國需求者，可在出國前混打兩劑AZ、BNT或莫德納疫苗。圖為高端疫苗開放施打首日，民眾踴躍，有外籍人士也來施打。本報資料照片

全球邊境陸續開放，卻也設下疫苗接種限制，由於台灣高端疫苗僅獲紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列及貝里斯6國認可，中央流行疫情指揮中心12日宣布，若施打1或2劑高端疫苗的民眾因就學等原因，有緊急出國需求，可混打國際認可的AZ、BNT莫德納疫苗；而無出國需求者，則維持原疫苗接種。

美國規定，入境前需接種WHO認可的7款疫苗，馬來西亞則認可四大疫苗AZ、BNT、莫德納、嬌生及中國的科興、國藥及康希諾，泰國除了核准四大疫苗、科興及國藥，再增俄羅斯衛星五號，國產高端疫苗被許多國家排除在外。

高端國際認證「此路不通」

面對接種高端疫苗出國受阻，指揮中心指揮官陳時中日前強調，將積極爭取國際認證，如今宣布補打國際認證疫苗，等於承認「此路不通」。若自高端疫苗施打日起算，需間隔28日才能補打其他疫苗，再加上兩劑間隔時間，至少要花兩個月才能出國。

國外發現，完整接種疫苗者，其抗體濃度自3個月至6個月下降，可於6個月補打第3劑加強劑，但目前國內開放打了高端疫苗者只間隔28日即可打第3、第4劑疫苗，抗體效價堪慮，且擔心身體吃不消。陳時中說，「並非追求保護力施打，而是因應出國需求」，表示已經國內專家討論，認為此方案可行。

專家：不至於有健康疑慮

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如指出，長庚醫院進行第3劑疫苗接種收案時，安排施打BNT、莫德納或高端，第3劑至少間隔兩周至1個月，28天仍屬正常範圍，加上國際間疫苗完整接種後，改打他牌疫苗很尋常，對健康應不至於有太大疑慮。

林口長庚醫院副院長邱政洵則指出，全球接種第4劑新冠疫苗的國家非常少，對接種第4劑疫苗後會出現何種副作用，「真的不知道」，但這是為出國而打的疫苗，屬於例外且不得已的作法。

非所有出國者都可以改打

指揮中心規定，已施打高端疫苗者，可提交電子機票、就學就業文件及健保卡、小黃卡至地方指定院所接種其他疫苗。發言人莊人祥提醒，並非所有出國者都可改打疫苗，須參考當地國家規範，例如日本要求接種任1款疫苗皆須居家檢疫14天，並未要求接種國際認證疫苗才可入境，前往日本的民眾無須改打。

高端族緊急出國要等多久 製表／醫藥組
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高端疫苗 莫德納 BNT

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