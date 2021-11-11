台灣春節檢疫納10+4、7+7方案

台灣中央流行疫情指揮中心11日宣布放寬返鄉條件，只要施打2劑新冠疫苗且滿14天，春節返鄉可以採取「7+7」，7天在防疫旅館，7天在家居家檢疫，圖為桃園機場入境旅客行經發燒篩檢站。記者鄭超文／攝影

台灣防疫 旅館量能持續難產，指揮中心11日終於拍板新增「10加4」及「7加7」，開放民眾後7日及後4日，可在家檢疫，加上原本14天檢疫，總計3種春節檢疫措施。同時也擴增集中檢疫所量能，自16日開放6梯次供民眾預約，只提供「7加7」方案的民眾入住，預計最高能提供2萬多間房間。台灣疫情趨緩，勞動部11日宣布即起開放移工引進，首批開放印尼 移工，檢疫仍須14天加7天自主健康管理。

認證疫苗總計8款

春節返鄉大軍粗估4萬人，中央遲遲生不出足夠的檢疫場所，提供檢疫。11日決議再縮減檢疫天數，只要打滿2劑疫苗且滿14天，即可選擇「7加7」，前7天入住防疫旅館或集中檢疫所，後7天返家檢疫。認證疫苗總計有8款，為WHO認可以及高端疫苗 。

集中檢疫所也擴大量能只為了配合7加7措施，16日起，指揮中心開放6梯次給7加七方案的檢疫民眾預訂房間，每梯次提供3,600間，平均可以提供2.1萬間的檢疫量能。

指揮中心發言人莊人祥表示，集中檢疫所入住時間最晚為明年2月5日，採1人1室，不得與家人同住。地點不得自選，且住滿7天也不能續住，期間內也無法更換日期及房間，且訂房後若未入住不得退款，接駁交通費用須自理。

台大公衛學院教授陳秀熙指出，春節檢疫方案同時納入「10加4」及「7加7」，為了防堵境外移入者，雖然接種2劑疫苗卻仍有隱性突破性感染發生，同住家人不只規定要打滿疫苗，還要頻繁快篩，盡早揪出潛在感染個案，才有辦法避免疫情再次爆發。

首批開放印尼移工

移工專案引進11日起開放，勞動部將分二階段引進，第一階段至明年2月14日止，將採集中檢疫管理，入住14天加7天自主健康管理，除落實仲介公司防疫計畫、會限定來源國PCR檢驗機構，並採積分制入境。首波引進來源國為印尼，開放1,700床，雇主即起可登錄。直至12月15日起，配合國內春節返鄉專案，將暫緩或減量引進移工。