我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

白宮國安顧問：美中角力未必會惡化為新冷戰

台灣春節檢疫納10+4、7+7方案

記者謝承恩／台北報導
台灣中央流行疫情指揮中心11日宣布放寬返鄉條件，只要施打2劑新冠疫苗且滿14天，春節返鄉可以採取「7+7」，7天在防疫旅館，7天在家居家檢疫，圖為桃園機場入境旅客行經發燒篩檢站。記者鄭超文／攝影
台灣中央流行疫情指揮中心11日宣布放寬返鄉條件，只要施打2劑新冠疫苗且滿14天，春節返鄉可以採取「7+7」，7天在防疫旅館，7天在家居家檢疫，圖為桃園機場入境旅客行經發燒篩檢站。記者鄭超文／攝影

台灣防疫旅館量能持續難產，指揮中心11日終於拍板新增「10加4」及「7加7」，開放民眾後7日及後4日，可在家檢疫，加上原本14天檢疫，總計3種春節檢疫措施。同時也擴增集中檢疫所量能，自16日開放6梯次供民眾預約，只提供「7加7」方案的民眾入住，預計最高能提供2萬多間房間。台灣疫情趨緩，勞動部11日宣布即起開放移工引進，首批開放印尼移工，檢疫仍須14天加7天自主健康管理。

認證疫苗總計8款

春節返鄉大軍粗估4萬人，中央遲遲生不出足夠的檢疫場所，提供檢疫。11日決議再縮減檢疫天數，只要打滿2劑疫苗且滿14天，即可選擇「7加7」，前7天入住防疫旅館或集中檢疫所，後7天返家檢疫。認證疫苗總計有8款，為WHO認可以及高端疫苗

集中檢疫所也擴大量能只為了配合7加7措施，16日起，指揮中心開放6梯次給7加七方案的檢疫民眾預訂房間，每梯次提供3,600間，平均可以提供2.1萬間的檢疫量能。

指揮中心發言人莊人祥表示，集中檢疫所入住時間最晚為明年2月5日，採1人1室，不得與家人同住。地點不得自選，且住滿7天也不能續住，期間內也無法更換日期及房間，且訂房後若未入住不得退款，接駁交通費用須自理。

台大公衛學院教授陳秀熙指出，春節檢疫方案同時納入「10加4」及「7加7」，為了防堵境外移入者，雖然接種2劑疫苗卻仍有隱性突破性感染發生，同住家人不只規定要打滿疫苗，還要頻繁快篩，盡早揪出潛在感染個案，才有辦法避免疫情再次爆發。

首批開放印尼移工

移工專案引進11日起開放，勞動部將分二階段引進，第一階段至明年2月14日止，將採集中檢疫管理，入住14天加7天自主健康管理，除落實仲介公司防疫計畫、會限定來源國PCR檢驗機構，並採積分制入境。首波引進來源國為印尼，開放1,700床，雇主即起可登錄。直至12月15日起，配合國內春節返鄉專案，將暫緩或減量引進移工。

台灣中央流行疫情指揮中心11日宣布放寬返鄉條件，只要施打2劑新冠疫苗且滿14天，...
台灣中央流行疫情指揮中心11日宣布放寬返鄉條件，只要施打2劑新冠疫苗且滿14天，春節返鄉可以採取「7+7」，7天在防疫旅館，7天在家居家檢疫，圖為桃園機場入境旅客排隊等候檢疫協勤人員幫忙確認電子檢疫資料申報是否完整。記者鄭超文／攝影

高端疫苗 防疫 印尼

上一則

美議員團結束3天訪問行程 11日晚離台赴中東

下一則

美副助卿：台灣駐立陶宛代表處名稱 不是北京說了算

延伸閱讀

美兒童疫苗開打首周 90萬童接種 約占符資格者3%

美兒童疫苗開打首周 90萬童接種 約占符資格者3%
美國5至11歲兒童疫苗開打 首週約90萬人接種

美國5至11歲兒童疫苗開打 首週約90萬人接種
打完疫苗亂經、狂掉百根頭髮 專家曝這族群施打要注意

打完疫苗亂經、狂掉百根頭髮 專家曝這族群施打要注意
春節檢疫再改7+7 台商：今年回家好難

春節檢疫再改7+7 台商：今年回家好難

熱門新聞

王泉仁（右）與麻衣的婚姻在鬧僵中結束，日前傳出王泉仁即將再迎第三次婚姻，且對象是名日籍空姐。（取材自臉書）

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

2021-11-09 23:15
彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

2021-11-05 02:28
中共解放軍示意圖。 (取材自解放軍東部戰區微信公眾號)

路透6套劇本推演解放軍攻台 最糟恐致「東亞大戰」

2021-11-06 20:12
台灣退役上將夏瀛洲。圖／取自夏瀛洲臉書網頁

台退將夏瀛洲稱「解放軍有權巡西南空域」 台國防部發聲了

2021-11-07 13:10
台大機械系最新系服出爐，超簡約設計引起話題。 (圖擷自台大機械系學會臉書)

台大機械系「笑中帶淚」系服爆紅 網敲碗：快開放訂購

2021-11-09 11:01
行政院長蘇貞昌出席在台中的公投說明會，宣傳政府表達四個不同意的立場。（記者黃仲裕／攝影）

中國台獨清單 意在切斷幕後金主 「相信台商不敢再挺獨」

2021-11-07 09:37

超人氣

更多 >
2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了
膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺
華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿

華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿
馬斯克真的賣掉特斯拉股票了 套現11億元繳稅

馬斯克真的賣掉特斯拉股票了 套現11億元繳稅
拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了