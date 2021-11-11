新聞評論／超前部署變吊車尾 陳時中還在推拖拉

台灣 防疫又進入和平窒息期，指揮中心每天宣布「+0」，卻不見新的解封措施。不少亞洲國家都逐漸放寬邊境，陳時中則稱解封要等到「完整接種率達到六成」；而這個數字，目前僅三成多，民眾只能繼續在燜鍋裡煎熬。日本近日放寬商務人士及留學生入境，完整接種特定疫苗者之入境隔離可由十天縮短為三天；由於台灣的入境檢疫仍為14天，因此未被日本納為互惠對象。

人家開放而台灣無法開放，是我們部署落後；人家開放而未將台灣列入，是我們跟不上國際的對等腳步。前者，問題在政府主觀能力不足；後者，則是客觀認知滯後。這兩點，抓著太多權力、卻缺乏前瞻及積極的指揮中心，應負最大責任。日本的兩劑接種覆蓋率是七成六，南韓則為七成七，台灣僅及他們的半數。這樣的落差，疫苗採購不力又師心自用護航高端的蔡政府，難辭其咎。

在覆蓋率達標後，南韓11月起改採「與病毒共存」策略，不再堅守「清零」。其目的，就是讓因防疫而精疲力竭的民眾和經濟活動，重新找到呼吸和流動的空間。為此，「接種證明」成為出入不同場所的識別證件；不像台灣，人們還在浪費時間做無用的「實聯制」掃描。覆蓋率已達八成八的新加坡 ，更早已採取「與病毒共存」策略，選定十多國實施完整接種者入境「免隔離」。其主要思維是：只要疫情 維持在可控制的範圍，讓社會恢復正常運作及活力，是更重要的事。何況，新冠疫情可能逐漸「流感化」，症狀逐漸趨緩，那樣的話「清零」也就意義不大了。

最近新加坡、泰國、印尼峇里島已相繼開放外國觀光客入境。更值得注意的是，新加坡與南韓15日將合作推動「疫苗接種者旅遊通道」計畫，凡完整接種的旅客經由新加坡樟宜機場或南韓仁川機場進出，旅客可用PCR檢測取代隔離。儘管只是兩國間機場對機場的通道，這卻是一個頗有進取精神的試驗。過去星韓間每周有60個航班往返，一年旅客量160萬人；如果能成功，這類互信交流點不斷增設，將大大有助於將人們從疫情中解放出來。

當歐美國家都在解封，亞洲鄰國也在追求與病毒共存，目前最執著於「清零」的，卻是政治上最對峙的海峽兩岸。中國大陸以強硬的手段追求「清零」，不難理解：中共「六中全會」正在為總書記習近平的「第三任」鋪路，此刻絕容不得社會發生任何不安事件，一定要保持「太平」氛圍，因此連境內的人員移動都嚴加管控。接下來，明年2月要舉辦冬奧，則是中國須力抗西方牽制的大場域，絕不能讓疫情失控變成被他國杯葛的理由。這些政治考量，是中共嚴格管控疫情的原因。

然而，台灣持續追求「清零」又是為了什麼？明明連續多天都宣布「+0」，陳時中仍堅持二級警戒，不肯降級或稍稍解封。不僅如此，台灣仍維持「14+7」的高隔離天數，不願略微減少；連許多一兩年未曾回國的民眾要返台，都因防疫旅館數量不足而無法成行。試想，以防疫旅館不足為由把自己的國民擋在國境之外，蔡政府不羞愧嗎？尤其，每年春節返鄉台胞數量多達4萬人，陳時中則說集中檢疫所會增加3000床位，這又是什麼算術？

自詡「超前部署」的蘇內閣，除了去年口罩產製表現優異，在疫苗採購、接種、病患救治都節節落後，解封部署則淪落到「吊車尾」。而陳時中還在那裡推拖拉，這樣的人真的配當六都市長嗎？