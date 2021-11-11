被質疑三級警戒沒戴口罩唱歌喝酒 陳時中親自回應了

被質疑三級警戒期間沒戴口罩嗨唱喝酒，陳時中親自回應了。(取材自網路)

昨天網路上流傳衛福部長陳時中 參加一場聚會的影片，片中陳時中高歌、喝酒，網友質疑，影片為三級警戒時期拍攝。陳時中親自回應，表示聚餐時間為去年6月15日，當時受友人邀請前往，去年5月8日解封後，有些企業人士想幫他打氣，「這絕對不是三級警戒時期的活動」，若外界質疑，「這樣就真的不好了，因為時空完全不同。」

據了解，正崴集團董事長郭台強在影片中與陳時中互動熱絡，兩人還彼此敬酒，而在場每個人都沒有戴口罩 ，也沒有社交距離。

陳時中說，去年那時下鄉宣導防疫 新生活時期，宣導防疫行程結束後接獲北上高雄友人的邀請，臨時去一個餐會會場，當晚約8點抵達餐會，因為解封，大家都很高興，現場氣氛相當嗨，和大家一起拍照，並應邀唱歌。

外界認為現場有陪侍小姐，陳時中說，當天聚會是私人場合，現場的人都是第一次見面，他不清楚有哪些人，現場有人敬酒，他向來對於敬酒不會推來推去，「就是客隨主便，把唱歌、拍照的事情辦完，就馬上離開。」

陳時中說，去年下半年都在正常生活的情況下，在防疫措施方面，除強制隔離檢疫，其餘如室內人與人需間隔1.5公尺、用餐隔板、戴口罩等生活細節，均為宣導，並未強制執行。當天，就他個人而言，他沒有真正坐下來吃飯，就是在現場與大家敬酒、唱歌、拍照，停留約30分鐘，因為來去匆忙，對現場防疫措施並未多加注意。

陳時中說，關於這次聚會，他自己有要檢討的地方，如果外界質疑是在三級警戒期間的活動，這樣就真的不好了，因為時空情況完全不同。