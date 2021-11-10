台灣春節檢疫再改7+7？本周公布細節

春節研擬入境檢疫鬆綁為七加七，前七天集中檢疫，後七天在家檢疫，預計本周公布細節。圖為桃園機場10日晚入境旅客執行檢疫程序。記者陳嘉寧／攝影

台灣春節返鄉防疫旅館 一房難求，指揮中心擬將「10加4」改為「7加7」，前7天集中檢疫，後7天在家檢疫。指揮官陳時中10日表示尚未定案，最晚本周會公布細節，「再不宣布就來不及」；指揮中心發言人莊人祥說，若放寬至「7加7」，須符合8款疫苗 、完整接種2劑滿14天等規定，不排除春節後仍維持新檢疫方案。

中央政策再調整，地方配套難拍板。新北市長侯友宜10日說，中央研擬政策應充分溝通，更重要是落實防疫，不管10加4或7加7，都是中央權責，但若「阻絕境外」把關不慎，變成「管控於境內」，大家很難防守，全民就辛苦了。台北市長柯文哲說，10日早上才報告「10加4」防疫旅館SOP，又要重寫了。

指揮中心日前鬆綁春節檢疫措施，12月14日至明年2月14日改為「10加4」，但眾多旅外國人仍搶不到防疫旅館。立委蔣萬安指出，國人因訂不到防疫旅館而無法返鄉團聚，在憲法上恐涉及遷徙自由，政府應協調各部會，提供更多防疫旅館。

僑委會委員長童振源10日在立院答詢證實，僑胞希望返台隔離天數可縮短，也希望開放居家檢疫，因為很多僑胞訂不到防疫旅館，會努力再與指揮中心溝通。

陳時中10日在立法院表示，總體檢疫14天不變，目前考慮許多方案，主要是站在台灣社區安全的角度，調整放寬。預估春節返鄉將超過4萬人，經觀光局協調後，防疫旅館可增至3萬5千間，集中檢疫所提供3,600間房，同時開放同行家人可一起集中檢疫。

莊人祥表示，若放寬7加7，須符合「施打兩劑疫苗且滿14天」等資格，認可疫苗種類限於WHO緊急使用授權（EUA）清單，及台灣授權認證的疫苗，包括BNT、AZ、莫德納、嬌生、科興、國藥及印度Covaxin，加上高端，總共8款。

如何查核入境所持疫苗接種證明真偽？莊人祥表示，已請外交部蒐集各國接種證明樣張，民眾入境前須先填寫文件，上傳接種證明以供查核。