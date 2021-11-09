春節返台搶「防疫旅館」有人訂不到、有1家4口得花10萬

陳時中表示，整體檢疫來說，14天仍維持不動，但當中分層管理，不管PCR或疫苗施打，會來彈性調整集中檢疫強度。（記者曾學仁／攝影）

針對春節返鄉防疫旅館 問題，立委賴惠員指出，一位民眾預計明年1月6日返國，因搶不到防疫旅館，請賴惠員協助訂房。賴惠員好不容易搶到兩間台南市防疫旅館，沒想到短短10分鐘，一間4000元台幣（約144美元）的房間立刻被訂走，剩下一間1萬2000多元的房間。「一家四口回家團圓代價很高，一間房1萬2000元，一家四口要花10萬塊」。

賴惠員評估，防疫旅館需求約5萬間，呼籲應徵調國營事業轄下訓練中心加入春節專案防疫旅館行列，像是國營事業台糖、台水、中油等，是否可透過經濟部評估納入，讓價錢更平價？

衛福部長陳時中 表示，當中徵收集中檢疫所時，都有盤點相關國營事業，徵用到「最大量」，這兩天又盤點增加1000家。集中檢疫所去年開設1500間，今年希望開設3600間，也可率相關代價，包括讓同住家人住在一起，14天集中檢疫縮短為10天集中檢疫，費用也都有些幫助。他表示，若租到四人房可住四人，小孩未滿12歲需照顧也可同住。

陳時中表示，防疫旅館原本2萬6800間，增加1000間變為3萬1000多間，再加上集中檢疫所3600間，可以達到3萬4000、3萬5000間。若先前14天只能做一輪，現在改為「10+4」，希望在明年1月10日前可以增加為兩輪，增加房間供應。但他說，目前量能沒有到5萬間。

賴惠員說，許多民眾訂不到房不敢返台，是否有變通配套？像是比照鄰近國家縮短時間，改提供2次核酸檢驗？陳時中說，關於防疫措施仍積極檢討各樣可能性，但無法完全滿足，整體目標將近2年時間，讓民眾達成返鄉願望，以此作為政策目標，但無法把握讓所有人都可以，是往極大化來走。

立委蔣萬安說，許多民眾無法回國，是因為訂不到防疫旅館，在憲法上恐涉及遷徙自由，如果說是因未完整接種疫苗、或從高風險國家返台，這樣區分還比較合理，但今天卻因「訂不到房」回不了國，恐成不合理差別。呼籲指揮中心應協調交通部觀光局，協調更多防疫旅館出來，讓民眾可以訂到房、符合檢疫規定，不會有些人可以、有些卻不行。

陳時中表示，如果假定1月7日返台，原本14天的話，要訂到1月22日，等於旅館到1月23日才能收新一批客人。如果改為「10+4」，1月7日入住的旅客住到1月18日，旅館1月19日起就可以收新旅客並住10天，對業者來說可多一輪。不過，如果是1月16日入住者，原本要住到1月30日，後來改成住1月27日，差異可能不大，增加效益仍有限。

陳時中表示，整體檢疫來說，14天仍維持不動，但當中分層管理，不管PCR或疫苗施打，會來彈性調整集中檢疫強度。交通部很努力增加了4000間防疫旅館，也希望提高補助方式增加業者意願，但下階段是國內旅遊高需求期，可能對防疫旅館誘因不足，會就疫苗接種縮短集中檢疫可能性持續努力。