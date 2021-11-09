台灣何時邊境鬆綁？陳時中：2劑疫苗達六成再談

指揮中心指揮官陳時中說，兩劑疫苗涵蓋率若達六成才有機會鬆綁邊境。(記者蘇健忠／攝影)

美國和日本從8日起實施最新入境規定，放寬邊境 管制。隨著各國陸續開放，雖然台灣 疫情已連續多天無本土確診案例，但指揮中心指揮官陳時中昨天說，兩劑疫苗 涵蓋率若達六成才有機會鬆綁邊境，在未達成目標前，不會啟動任何新邊境措施；目前第一劑疫苗涵蓋率逾七成四，第二劑逾三成七。

美國新上路的入境規定，歐盟、英國、中國大陸、印度等30多國民眾，在一年八個月以來首度得以入境美國，條件是必須完整接種美國食藥局（FDA）或世衛組織認可的新冠疫苗，台灣等原本入境美國未受限的國家地區，也開始適用新規定。

日本也從8日起放寬邊境管制，在日本停留三個月以內的商務人士或勞工，若已完整接種日本認可的三種疫苗之一（輝瑞、莫德納或AZ），入境隔離期間可由十天縮短為三天。

此外，星馬邊境關閉已一年多，現在因為新加坡、馬來西亞疫苗接種和疫情控制有進展，兩國將於29日啟用「疫苗接種者旅遊通道」，完整接種旅客入境免隔離，僅需檢測。

相較之下，台灣入境管制措施嚴格許多，台大兒童醫院院長黃立民表示，入境檢疫能否放寬，取決於二劑疫苗覆蓋率、民眾居家檢疫落實程度。

陳時中日前明白表示「防疫目標還是清零」。專家認為，全世界都在開放，只有台灣還是用「土方法」在防疫，唯有「多個政策並行」，才能跟上世界腳步。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，世界逐漸開放中，許多國家不再鎖國，完整接種疫苗者可自由進出，只有台灣仍死守「檢疫14天」嚴格邊境管制，不僅影響觀光業，也對邊境防疫造成極大壓力。

前疾管局長蘇益仁也表示，邊境開放後，一定會增加確診人數，以新加坡為例，確診者都是輕症，醫療量能都在可承受的範圍，建議指揮中心不要太執著於確診人數，只要第一劑覆蓋率達八成、第二劑達六成，就可考慮邊境鬆綁，這正是歐美各國鬆綁的大原則。