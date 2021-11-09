我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

台灣何時邊境鬆綁？陳時中：2劑疫苗達六成再談

台灣新聞組╱台北9日電
指揮中心指揮官陳時中說，兩劑疫苗涵蓋率若達六成才有機會鬆綁邊境。(記者蘇健忠／攝影)
指揮中心指揮官陳時中說，兩劑疫苗涵蓋率若達六成才有機會鬆綁邊境。(記者蘇健忠／攝影)

美國和日本從8日起實施最新入境規定，放寬邊境管制。隨著各國陸續開放，雖然台灣疫情已連續多天無本土確診案例，但指揮中心指揮官陳時中昨天說，兩劑疫苗涵蓋率若達六成才有機會鬆綁邊境，在未達成目標前，不會啟動任何新邊境措施；目前第一劑疫苗涵蓋率逾七成四，第二劑逾三成七。

美國新上路的入境規定，歐盟、英國、中國大陸、印度等30多國民眾，在一年八個月以來首度得以入境美國，條件是必須完整接種美國食藥局（FDA）或世衛組織認可的新冠疫苗，台灣等原本入境美國未受限的國家地區，也開始適用新規定。

日本也從8日起放寬邊境管制，在日本停留三個月以內的商務人士或勞工，若已完整接種日本認可的三種疫苗之一（輝瑞、莫德納或AZ），入境隔離期間可由十天縮短為三天。

此外，星馬邊境關閉已一年多，現在因為新加坡、馬來西亞疫苗接種和疫情控制有進展，兩國將於29日啟用「疫苗接種者旅遊通道」，完整接種旅客入境免隔離，僅需檢測。

相較之下，台灣入境管制措施嚴格許多，台大兒童醫院院長黃立民表示，入境檢疫能否放寬，取決於二劑疫苗覆蓋率、民眾居家檢疫落實程度。

陳時中日前明白表示「防疫目標還是清零」。專家認為，全世界都在開放，只有台灣還是用「土方法」在防疫，唯有「多個政策並行」，才能跟上世界腳步。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，世界逐漸開放中，許多國家不再鎖國，完整接種疫苗者可自由進出，只有台灣仍死守「檢疫14天」嚴格邊境管制，不僅影響觀光業，也對邊境防疫造成極大壓力。

前疾管局長蘇益仁也表示，邊境開放後，一定會增加確診人數，以新加坡為例，確診者都是輕症，醫療量能都在可承受的範圍，建議指揮中心不要太執著於確診人數，只要第一劑覆蓋率達八成、第二劑達六成，就可考慮邊境鬆綁，這正是歐美各國鬆綁的大原則。

邊境 疫苗 台灣

上一則

買即期AZ是因供貨不穩？柯文哲批：白痴理由

下一則

也是台獨頑固分子？邱太三：我某種程度上是

延伸閱讀

美日放寬邊境管制 台要2劑疫苗達六成才有機會

美日放寬邊境管制 台要2劑疫苗達六成才有機會
買即期AZ疫苗 柯文哲酸智商說惹議

買即期AZ疫苗 柯文哲酸智商說惹議
美捐150萬劑默德納疫苗陳時中代表政府感謝

美捐150萬劑默德納疫苗陳時中代表政府感謝
萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

熱門新聞

彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

2021-11-05 02:28
世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
中共解放軍示意圖。 (取材自解放軍東部戰區微信公眾號)

路透6套劇本推演解放軍攻台 最糟恐致「東亞大戰」

2021-11-06 20:12
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23
為求經濟復甦，台積電創辦人張忠謀直言，第一要務是「商務旅遊要恢復」，指揮中心發言人莊人祥鬆口說，商務旅遊會再研擬，有可能提早開放。圖為桃園國際機場入境旅客。(記者季相儒／攝影)

張忠謀喊話後 台入境檢疫可望放寬 商務旅遊先行

2021-11-03 02:24
行政院長蘇貞昌出席在台中的公投說明會，宣傳政府表達四個不同意的立場。（記者黃仲裕／攝影）

中國台獨清單 意在切斷幕後金主 「相信台商不敢再挺獨」

2021-11-07 09:37

超人氣

更多 >
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手
蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人
氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問

氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問