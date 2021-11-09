春節檢疫10+4 北市點出3疑慮

台北市長柯文哲。（本報資料照片）

台北市質疑春節檢疫「10+4」方案，無助於緩解檢疫量能幫助，指揮中心指揮官陳時中 說，從14天改為「10+4」，將可讓防疫旅館 多出一輪可訂，預計增加一成四住房量能，讓更多人可訂到防疫旅館。

台北市長柯文哲則嗆中央，美國只要打過兩劑WHO認證疫苗，入境免隔離，台灣卻要跟沒打過疫苗的一樣關14天，「執行上這會整死人，很困難」。

台灣昨天無本土病例也無新增死亡個案，新增三例新冠肺炎境外移入確定病例，為2男1女，分別自印尼、緬甸、聖露西亞入境。

雖疫情受控制，但各界關心春節檢疫措施。疫情中心日前調整春節返台的居家檢疫，非高風險國家返國，入住防疫旅館從14天縮短為十天，另四天可返家檢疫。台北市昨天點出三大疑慮，包括對於防疫旅館量能增加有限、防疫計程車無法負荷返台人數，以及最後四天返家檢疫難以稽查，恐產生防疫破口。

陳時中說，由於全台2萬6800多家防疫旅館，有9380間在台北市，未來可能有很多非台北市的旅客到北市檢疫，轉移地點時會增加交通負擔，會請交通部加強溝通，協助派車、定點轉移需要檢疫的人。

至於居家檢疫如何稽查，陳時中說，今年過年曾實施一人一戶居家檢疫，透過電子圍籬與全民監視，加上相關處分，「我相信是有經驗的」。