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買即期AZ疫苗 柯文哲酸智商說惹議

記者邱宜君、楊雅棠／台北報導
台灣自購59萬多劑AZ疫苗上周末才到貨，但效期只到11月底引起熱議。台北市專門接種AZ疫苗的花博爭艷館接種站，8日預約前來的民眾寥寥無幾。記者蘇健忠／攝影
台灣自購59萬多劑AZ疫苗上周末才到貨，但效期只到11月底引起熱議。台北市專門接種AZ疫苗的花博爭艷館接種站，8日預約前來的民眾寥寥無幾。記者蘇健忠／攝影

最近一批自購AZ疫苗到貨59.4萬劑，但效期僅至11月底，引發爭論，對於指揮中心發言人莊人祥解釋，原因在於疫苗供貨不穩所致，台北市長柯文哲8日上午嗆說，「他是智商不到70嗎？白痴的理由。」不過，到了傍晚，市府澄清說，當時柯文哲原話是「他是『認為我』智商不到70是不是？」並非指莊人祥智商低。

對於部屬被罵「智商低」，指揮中心指揮官陳時中反嗆說，「人不是只有智商而已」，人就是人，誰指頭比較長，誰長比較高，用這些污名我覺得不好，現在教育醫療都講求全人，一個人充分表現顯露的價值，這些才要重視。

柯文哲得知陳時中的說法後，又是先笑，後來才表示，「我要忍耐，不能講出我心裡面講的話，不行、不行。」

陳時中表示，廠商於兩周前通知有現貨160萬劑、月底到期的疫苗，考量台灣一時間無法接收這麼多，最後接收59萬多劑，並非照單全收。

國民黨立法院黨團總召費鴻泰8日質疑，指揮中心搶買即期品的決策是誰主導、有無會議紀錄、疫苗採購價格為何？「萬一這批疫苗打出問題，誰要負責？」

民眾黨立委賴香伶表示，檢閱衛福部提供的疫苗採購資料，AZ合約有近1/3條文都被遮罩，「究竟這次疫苗採購是不能拒絕？還是沒有相對條文能夠因應？」

賴香伶批評，在無法理解文意情況下，立委難以判斷是否有採購瑕疵，這樣的資料調閱根本就是在敷衍衛環委員會，讓國會不能實質監督。

柯文哲表示，中央一定沒有疫苗採購計畫，像鴻海集團創辦人郭台銘進口BNT疫苗為例，都可以預告多少錢、進來多少？但中央政府從來不告知。

疫苗 柯文哲 陳時中

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