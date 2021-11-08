指買到即期AZ理由離譜 柯文哲嗆莊人祥：是智商不到70？

台北市長柯文哲8日批評中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥對疫苗即期品說法不當，是智商不到70嗎。(記者蘇健忠／攝影)

中央自購59.4萬劑AZ疫苗 抵台，效期卻僅約1個月，引發熱議，中央流行疫情 指揮中心發言人莊人祥昨表示，因國際間疫苗供貨不穩定，交貨時程較難確定，強調可在效期內接種完畢，才接受這批疫苗。台北市長柯文哲 今天嗆，「有時候我都希望我很笨，聽不懂講什麼，但一聽就很離譜」，「昨天聽莊人祥在講，他是智商不到70嗎？白痴的理由。」

對於中央採購即期疫苗，柯文哲妻子陳佩琪昨天也在臉書嗆中央，表示別在11月中以後全丟來北市，然後打不完再喊北市施打不力。柯文哲今天也重砲批評中央採購疫苗，「就是認錯就好，怎麼囉哩八唆講那麼多幹什麼？」

柯文哲說，常常是這樣，「有時候我都希望我很笨，聽不懂在講什麼」，但一聽就知道很離譜，想想看，若疫苗供應不足，所以一出廠就被買走，怎麼會是快到期？

柯嗆，他昨天聽到莊人祥在講，他是智商不到70嗎？要找理由也要找好一點的，一聽怎麼講這麼白痴的理由，如果是疫苗供應不足，工廠一出來就被全世界搶光，怎麼是快到期，就是認錯就好，怎麼囉哩八唆講那麼多幹什麼？