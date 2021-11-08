防疫旅館貴又少 趙少康：入境應採不同強度管制措施

為因應即將到來的春節返鄉人潮，中廣董事長趙少康建議，應針對地區別採取鬆緊不一的管制措施。(圖：趙少康辦公室提供)

為因應即將到來的春節返鄉人潮，中廣董事長趙少康建議，應針對地區別採取鬆緊不一的管制措施，有無打疫苗 或打一、兩劑疫苗都應該有不同強度的管制規範。趙舉例，打完兩劑疫苗者可以居家檢疫，不用到防疫旅館 ；打過一劑疫苗需要防疫旅館檢疫7天，完全沒打疫苗者則須住滿14天。

趙少康表示，國內防疫旅館嚴重不足，除導致海外僑胞或台商返台困難，在台工作的外籍人士親屬子女，除非人道考量，也不開放春節入境。他近日接到很多人反映防疫旅館不足又很貴，許多台商一方面因疫情去年沒回來，加上兩年沒入境會被除籍，又想家，今年必定有大批台商返台過年。

趙少康指出，目前指揮中心針對春節入境者一律採取10+4檢疫措施，不過，統計從今年9月到昨天，境外移入的確診者共有378人，其中以美國81人最多，其次是印尼53人、菲律賓30人、緬甸29人、馬來西亞21人，至於中國大陸入境的確診者，一個都沒有。

趙少康說，透過地區別以及疫苗接種狀況雙重過濾，並增加PCR檢測密度，雙管齊下，就可以解決過年防疫旅館不足，導致家庭無法團圓、移工無法入境的困境。呼籲蔡政府和指揮中心擬訂各項決策時，應該根據大數據專業治國，盡速懸崖勒馬改變作法，只透過現行10+4檢疫措施，根本解決不了防疫旅館又缺又貴的問題。