我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應鏈瓶頸 外帶餐具爆缺貨危機 餐廳囤餐巾、紙杯

美日放寬邊境管制 台2劑疫苗達六成才有機會

防疫旅館貴又少 趙少康：入境應採不同強度管制措施

記者劉宛琳／台北8日電
為因應即將到來的春節返鄉人潮，中廣董事長趙少康建議，應針對地區別採取鬆緊不一的管制措施。(圖：趙少康辦公室提供)
為因應即將到來的春節返鄉人潮，中廣董事長趙少康建議，應針對地區別採取鬆緊不一的管制措施。(圖：趙少康辦公室提供)

為因應即將到來的春節返鄉人潮，中廣董事長趙少康建議，應針對地區別採取鬆緊不一的管制措施，有無打疫苗或打一、兩劑疫苗都應該有不同強度的管制規範。趙舉例，打完兩劑疫苗者可以居家檢疫，不用到防疫旅館；打過一劑疫苗需要防疫旅館檢疫7天，完全沒打疫苗者則須住滿14天。

趙少康表示，國內防疫旅館嚴重不足，除導致海外僑胞或台商返台困難，在台工作的外籍人士親屬子女，除非人道考量，也不開放春節入境。他近日接到很多人反映防疫旅館不足又很貴，許多台商一方面因疫情去年沒回來，加上兩年沒入境會被除籍，又想家，今年必定有大批台商返台過年。

趙少康指出，目前指揮中心針對春節入境者一律採取10+4檢疫措施，不過，統計從今年9月到昨天，境外移入的確診者共有378人，其中以美國81人最多，其次是印尼53人、菲律賓30人、緬甸29人、馬來西亞21人，至於中國大陸入境的確診者，一個都沒有。

趙少康說，透過地區別以及疫苗接種狀況雙重過濾，並增加PCR檢測密度，雙管齊下，就可以解決過年防疫旅館不足，導致家庭無法團圓、移工無法入境的困境。呼籲蔡政府和指揮中心擬訂各項決策時，應該根據大數據專業治國，盡速懸崖勒馬改變作法，只透過現行10+4檢疫措施，根本解決不了防疫旅館又缺又貴的問題。

疫苗 防疫 旅館

上一則

中共組織在清華大學設辦公室？校方：未參與運作

下一則

林佳龍諷罷免又參選是輸不起 鄭照新：為何酸陳其邁

延伸閱讀

趙少康：蔡英文把中華民國工具化 用來跟中共對幹

趙少康：蔡英文把中華民國工具化 用來跟中共對幹
「郭董女兒不知岳飛」 趙少康批教改讓下一代失根

「郭董女兒不知岳飛」 趙少康批教改讓下一代失根
趙少康：民進黨不教中國歷史 跟日本洗白二戰罪行一樣荒謬

趙少康：民進黨不教中國歷史 跟日本洗白二戰罪行一樣荒謬
朱立倫挨批不敢護主權 趙少康：民進黨對賀電吃味了

朱立倫挨批不敢護主權 趙少康：民進黨對賀電吃味了

熱門新聞

彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

2021-11-05 02:28
世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
中共解放軍示意圖。 (取材自解放軍東部戰區微信公眾號)

路透6套劇本推演解放軍攻台 最糟恐致「東亞大戰」

2021-11-06 20:12
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23
為求經濟復甦，台積電創辦人張忠謀直言，第一要務是「商務旅遊要恢復」，指揮中心發言人莊人祥鬆口說，商務旅遊會再研擬，有可能提早開放。圖為桃園國際機場入境旅客。(記者季相儒／攝影)

張忠謀喊話後 台入境檢疫可望放寬 商務旅遊先行

2021-11-03 02:24
行政院長蘇貞昌出席在台中的公投說明會，宣傳政府表達四個不同意的立場。（記者黃仲裕／攝影）

中國台獨清單 意在切斷幕後金主 「相信台商不敢再挺獨」

2021-11-07 09:37

超人氣

更多 >
比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

台灣留學生在南加出車禍全身多處粉碎性骨折 望眾籌

台灣留學生在南加出車禍全身多處粉碎性骨折 望眾籌
中國豪賭客 賭場進出1億現金

中國豪賭客 賭場進出1億現金
梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭