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蔡政府胡亂簽約？藍促立院調查為何買到即期AZ

台灣新聞組／台北8日電
台灣最新自購的AZ疫苗日前抵台，但效期僅到11月底，指揮中心稱「一定打得完」。圖為台北市花博疫苗接種站休息未見施打人潮。（記者胡經周／攝影）
台灣最新自購的AZ疫苗日前抵台，但效期僅到11月底，指揮中心稱「一定打得完」。圖為台北市花博疫苗接種站休息未見施打人潮。（記者胡經周／攝影）

自購的59.4萬劑AZ疫苗6日抵台，但效期僅到11月30日，引發各界質疑。對此，疫情指揮中心發言人莊人祥回應，這批AZ疫苗效期不滿1個月，是因國際疫苗供貨仍然不穩所致。前衛生署長楊志良研判，若不是蔡政府合約沒簽好，就是這批貨早該在數月前就交貨，只是政府蓄意拖延，立法院應介入調查。

據台北中國時報報導，楊志良表示，過去採購疫苗很少出現效期少於半年，政府買到即期品疫苗，根本是跟全台老百姓開玩笑，若疫苗是別人送的也就罷，但這批是政府自己買的。他分析，出現疫苗即期品有兩種可能，一是政府採購合約隨便簽；二是這批疫苗早在幾個月前就該來，只是政府因不明阻擋，導致即期。

另據本報系聯合報報導，台北市議員王鴻薇砲轟，當初郭台銘要捐贈BNT的時候，指揮中心的諮詢委員李秉穎還跳出來抹黑，聲稱郭董要買的BNT快要過期，沒想到真正買到即期疫苗的，就是蔡政府自己。

王鴻薇指出，鴻海、台積電、慈濟一起捐贈的BNT，有效期限幾乎都是穩定的4個月以上，但是蔡政府自購的AZ，卻都是3個半到4個月之間，這批甚至只有24天。即使9月初日本捐贈的AZ，有效天數26天，保存期限都還比蔡政府花人民血汗錢買的多。

她質疑，到底是什麼樣的採購合約，會容許賣方讓即期品出貨？蔡政府為何一直不敢公布採購合約？還是從頭到尾根本就沒有合約，買的都是中間商的二手貨呢？

這些即期疫苗必須在兩周內全數打完，莊人祥信心滿滿地表示，「一定打得完」，之前每一輪預約接種人數至少都有六、七十萬人。對此，台北市聯醫和平院區小兒科主任、台北市長柯文哲太太陳佩琪批評，「即期食品有人吃，即期疫苗不見得人人想打」，更暗酸衛福部長陳時中，疫苗應一出廠就被搶光，哪需由台灣幫忙搶買即期品？或又沒會議紀錄，被逼急了，再耍耍嘴皮講「我負責，一切責難到我為止」就沒事了。

疫苗 BNT 台灣

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