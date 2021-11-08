黑白集／政府催貨能力 慘輸民間

台灣自購的59萬劑AZ疫苗6日運抵桃園機場，但11月底就要到期。(記者鄭超文／攝影)

台灣 來了一批自購AZ疫苗 ，一問傻眼，效期只到本月底。扣掉一周的封緘，能打的天數僅17天。何況，政府手上還有100多萬劑AZ庫存，新到的貨恐怕還沒打完就過期了。

相對的，鴻海、台積電、慈濟捐的BNT 疫苗源源不絕到貨，迄今已超過訂購數之半。兩相比較，政府議約及催貨能力「完敗」。AZ是去年10月政府簽約，只來了712萬劑；BNT是今年7月才簽約，已到貨860萬劑。蔡政府「先發而後至」，敗得一塌糊塗。

此事引起的困惑是：能力和效率不足的政府，若多交出一些權力給民間，國家不是能得到更好的管理，人民也得到更好的服務嗎？道理淺顯易懂，但滿腦子官威的官員，權力就是他們的資產，誰肯割捨。就連民間團體自己掏錢服務百姓，陳時中等人也是耍盡官威、給盡排頭，何曾想到百姓感受？

就像林靜儀，被抓包擔任「接種受害審議小組」委員，兩年16次開會只出席三次，缺席時多半在上綠媒政論節目。要不是因為要參選被抖出來，她也會繼續占著茅坑吧！

所以，政府輸給民間的不只是能力，還有一顆清純為民服務的心。敘利亞一名8歲難民兒童，最近將他存了3年的1歐元捐出，說要回饋台灣的援助。而那個為難童服務的團體，名叫慈濟，不叫台灣政府。