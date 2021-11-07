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59.4萬劑AZ即期品到貨 打氣冷恐過期

台灣新聞組／台北7日電
台灣自購的第13批AZ疫苗昨天運抵桃園機場，疫苗卸下後拖往華儲碼頭處理，隨即後送。這批疫苗的效期只到11月底。（記者鄭超文／攝影）
台灣自購的第13批AZ疫苗昨天運抵桃園機場，疫苗卸下後拖往華儲碼頭處理，隨即後送。這批疫苗的效期只到11月底。（記者鄭超文／攝影）

自購59.4萬劑AZ疫苗6日抵台，但效期僅到11月底，且第13輪疫苗預約狀況不佳，國內面臨手握大量即期品、民眾又無意施打情況。指揮中心擔心疫苗過期，推出多項疫苗接種措施，包含AZ與BNT隨到隨打、縮短AZ疫苗兩劑間隔從10周至8周，卻未見「催打」誘因。專家籲政府祭獎懲並行的催打機制。

新冠疫苗陸續到貨，讓疫苗人口涵蓋率達74.42％、第二劑涵蓋率達36.89％。隨著疫情趨穩及對疫苗副作用的恐懼，疫苗施打意願陸續降低。第13輪疫苗預約情形不如預期，AZ第一劑預約率僅二成四、第二劑五成三；BNT疫苗第一劑僅二成三、第二劑六成九。

指揮中心鼓勵6日宣布所有醫療院所、衛生所，都可開設疫苗接種門診，符合疫苗接種資格者，不必先上疫苗預約平台先預約再施打，只要人到就能接種。高雄市甚至將疫苗接種站布建在捷運站，民眾只要有空、下班經過都能馬上打。

疫苗接種雖變得更便利，但打疫苗似乎退了熱潮。6日自購的AZ疫苗再到貨59.4萬劑，效期只到11月30日。

該批疫苗將進行至少7天檢驗封緘，最快15日可提供接種，只是打氣冷；據統計，現行庫存的AZ疫苗還有100多萬劑，連莊人祥都坦言「擔心疫苗過期」。

國民黨立委溫玉霞質疑，國內沒疫苗荒，為何還接受疫苗即期品？官員難道沒有瀆職的問題？莊人祥強調，昨抵台的AZ疫苗，會呼籲地方政府在第14輪優先施打。

逾75歲 近3成未接種

疫苗供貨充足，但部分年齡層的施打率仍未提高，75歲以上未接種過任何一劑疫苗約有2成8。中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，高齡長者的覆蓋率還要再提高，否則未來開國門，國內仍會面臨一波染疫重症的危機，籲政府別只坐著等，應盡速推出獎勵以及懲罰的催打措施。

至於混打措施，目前規畫不會在第14輪執行，但11月前可混打的承諾不變，擬第15輪推行。

疫苗 BNT 疫情

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