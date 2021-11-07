冷眼集／面對緩打潮 政府積極性何在

台灣正走向緩打潮，接種率破七成，民眾開始感到安心，還沒打疫苗的民眾乾脆不打了，反正有其他人保護。（本報資料照片）

台灣疫苗 多到快滿出來，卻不見政府有任何催打誘因，台灣現在正走向美國 當時緩打潮的路。接種率破七成，民眾開始感到安心，還沒打疫苗的民眾乾脆不打了，反正有其他人保護，疏忽病毒變異，突破性感染。打過疫苗者染疫雖不致成為重症，卻會帶著病毒傳播，從未接種過疫苗的人，可能落入「重症」陷阱，染疫重症死亡率大增。

美國見狀，祭出多項優惠吸引國人接種，甚至力邀大咖藝人登高一呼，讓全民重視健康及生命安全。美國已經演過一次給台灣看，卻不見指揮中心有任何反應，每當媒體詢問「是否會有催打誘因」，指揮中心的回應總給人「那是什麼？」「有需要嗎？」的感受。

公共衛生的政策推動被譽為是最難的工作，從推動觀念到落實，動輒十年。新冠疫情重擊全球，世人皆受其影響，也讓與新冠相關的公衛措施，推得比以往還快。疫苗現在施打到了停滯期，宣傳施打疫苗的重要性，不僅不能停，還得要拿著「大聲公」，貼近難以接受新知的人們，清楚地告訴他們，打與不打的風險在哪裡。

大家都想回到不用戴口罩，出門上班不用先看有幾例本土案例的生活。想要安心重啟國門，疫苗覆蓋率絕對是重中之重。現在的指揮中心只剩「消極」二字可以形容，不管是協助僑胞、台商春節返鄉，又或是提高疫苗接種覆蓋率，都是軟趴趴。反而是面對政治議題，顯得挺拔有力，不過開出的支票，仔細檢視大多也只是騙局。