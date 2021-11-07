我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／微信不夠看 華人也擁抱主流社交媒體

政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

冷眼集／面對緩打潮 政府積極性何在

謝承恩
台灣正走向緩打潮，接種率破七成，民眾開始感到安心，還沒打疫苗的民眾乾脆不打了，反正有其他人保護。（本報資料照片）
台灣正走向緩打潮，接種率破七成，民眾開始感到安心，還沒打疫苗的民眾乾脆不打了，反正有其他人保護。（本報資料照片）

台灣疫苗多到快滿出來，卻不見政府有任何催打誘因，台灣現在正走向美國當時緩打潮的路。接種率破七成，民眾開始感到安心，還沒打疫苗的民眾乾脆不打了，反正有其他人保護，疏忽病毒變異，突破性感染。打過疫苗者染疫雖不致成為重症，卻會帶著病毒傳播，從未接種過疫苗的人，可能落入「重症」陷阱，染疫重症死亡率大增。

美國見狀，祭出多項優惠吸引國人接種，甚至力邀大咖藝人登高一呼，讓全民重視健康及生命安全。美國已經演過一次給台灣看，卻不見指揮中心有任何反應，每當媒體詢問「是否會有催打誘因」，指揮中心的回應總給人「那是什麼？」「有需要嗎？」的感受。

公共衛生的政策推動被譽為是最難的工作，從推動觀念到落實，動輒十年。新冠疫情重擊全球，世人皆受其影響，也讓與新冠相關的公衛措施，推得比以往還快。疫苗現在施打到了停滯期，宣傳施打疫苗的重要性，不僅不能停，還得要拿著「大聲公」，貼近難以接受新知的人們，清楚地告訴他們，打與不打的風險在哪裡。

大家都想回到不用戴口罩，出門上班不用先看有幾例本土案例的生活。想要安心重啟國門，疫苗覆蓋率絕對是重中之重。現在的指揮中心只剩「消極」二字可以形容，不管是協助僑胞、台商春節返鄉，又或是提高疫苗接種覆蓋率，都是軟趴趴。反而是面對政治議題，顯得挺拔有力，不過開出的支票，仔細檢視大多也只是騙局。

疫苗 台灣 美國

上一則

民進黨跳針馬政府核定三接232公頃 潘忠政：繼續墮落？

下一則

和胞妹政治立場差很大 黃偉哲：親情歸親情 選擇歸選擇

延伸閱讀

舊金山65歲以上長者 僅2成打了新冠加強針

舊金山65歲以上長者 僅2成打了新冠加強針
美國施打逾4億2944萬劑新冠疫苗

美國施打逾4億2944萬劑新冠疫苗
加州蒙特瑞水族館 為海獺接種疫苗

加州蒙特瑞水族館 為海獺接種疫苗
前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

熱門新聞

彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

2021-11-05 02:28
世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
一位短髮小女孩戴眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%。圖擷自陳亭妃臉書

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

2021-10-31 13:24
南華早報報導，台積電應美國要求交出資料的決定，已在中國挑起怒火和造成不安，有人擔憂華府可能利用這些數據制裁北京。路透

台積電交資料給美國 北京憂華府藉此實施制裁

2021-10-30 14:30
中共解放軍示意圖。 (取材自解放軍東部戰區微信公眾號)

路透6套劇本推演解放軍攻台 最糟恐致「東亞大戰」

2021-11-06 20:12
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23

超人氣

更多 >
2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事
中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因
日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康
世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪
百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」