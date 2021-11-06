疫情趨緩疫苗打氣冷 全台醫院開放門診接種

新冠肺炎疫苗 充足，但國人施打意願反而變低，台大醫院開設AZ及BNT 疫苗第一與第二劑接種門診，民眾不須透過1922疫苗預約平台，可直接向醫院預約。指揮中心發言人莊人祥表示，因第13輪疫苗預約未額滿，所以允許醫院開放接種，全台醫院皆可比照。

基層醫療協會理事長林應然說，新冠肺炎疫情趨緩，疫苗打氣確實冷了下來，呼籲民眾仍應接種避免感染。除了開放台大醫院施打疫苗，其他醫院也可採相同方式為民眾預約施打。

指揮中心同步鬆綁疫苗使用規定，指揮官陳時中指出，民眾依規定預約、報到都能接種疫苗，若預約只有一人到也可開瓶使用，疫苗剩餘量則開放醫院使用。

台大醫院開放民眾自行預約接種AZ及BNT疫苗，考量疫苗足夠加上醫護人力集中，疫苗施打開放期間為上、下午各1診、每診200人，一天可為400人接種。北市衛生局則表示，自11月8日起，將在馬偕、長庚等12家醫院開設莫德納 疫苗特別門診，18歲以上民眾接種第一劑莫德納達10周者，可預約第二劑。

台中市初估第13輪接種後AZ、BNT疫苗有餘裕，即起到12日，BNT可逕洽台中406家合約醫院、診所，AZ疫苗逕洽台中38家合約醫院預約第一或2劑。台中市日前釋出4萬餘劑莫德納疫苗，11月4日至7日，民眾可直接向合約診所預約，用罄為止。

集檢所10日開放 擬釋3500間房

此外，春節返鄉及入境旅客全面改為「10加4」檢疫，引起退房爭議。指揮中心指揮官陳時中表示，對造成防疫旅館業者及民眾困擾表達歉意，但強調民眾家中若無合適房間，仍應於原處14日檢疫，11月10日將宣布集中檢疫所開放預約，規畫釋出房間數為3000到3500間。