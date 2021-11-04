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莫粉等到了 200萬劑莫德納供接種、混打

記者楊雅棠、許政榆／台北4日電
目前台灣約有200萬劑莫德納疫苗，可提供民眾接種、混打。(本報資料照片)
目前台灣約有200萬劑莫德納疫苗，可提供民眾接種、混打。(本報資料照片)

數十萬「非莫不打」的莫德納鐵粉們即將美夢成真。指揮官陳時中說，目前台灣約有200萬劑莫德納疫苗，扣除提供第二劑105萬人，預估可提供50萬人打第一劑，另有45萬劑可供混打。

第13輪昨開放BNT、AZ疫苗第一和第二劑預約，仍不開放混打。昨上午10時開始預約BNT疫苗，截至下午5時已有64萬5570人完成預約 ，約占符合資格者44%；AZ疫苗自昨下午2時開始預約，40萬5348人完成預約，約占符合預約資格者40%。

至於第14輪是否開放混打莫德納疫苗，陳時中說，仍在討論中，目前莫德納優先提供給第二劑接種，接下來就會依序開放第一劑接種者和欲混打者接種。目前各縣市仍有50萬劑，美國日前捐贈150萬劑，共200萬劑莫德納疫苗可供運用。

昨天新增9例疫苗接種後死亡個案，其中1例為新生兒，10月6日出生，檢查發現凝血功能異常，10月7日死於急性肺出血、瀰漫性血管內凝血。母親在生產前的1個半月接種第二劑莫德納，寶寶因此被列在接種後死亡不良事件中。

另國內12至17歲青少年是否接種第二劑BNT，近期引發討論。台大公衛學者任小萱昨說，美國10月26日資料顯示，青少年接種BNT疫苗後7日內發生心肌炎的風險，明顯高於成年人，而第二劑心肌炎發生率更明顯上升，12至15歲發生率達40/1000000，而16至17歲發生率高達70/1000000。因擔心副作用，像香港已建議12至17歲只打1劑BNT疫苗，英國12至15歲青少年也只打1劑BNT。

疫苗 莫德納 BNT

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