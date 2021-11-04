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接種烏龍 88人莫德納誤打AZ 4童遭注射過期流感疫苗

台灣新聞組╱綜合4日電
東港安泰醫院把莫德納第二劑錯打成AZ。圖非當天施打情況。(圖：縣府提供)
東港安泰醫院把莫德納第二劑錯打成AZ。圖非當天施打情況。(圖：縣府提供)

屏東縣東港鎮安泰醫院昨天上午發生打錯疫苗事件，88名原應接種莫德納第二劑的民眾，被錯打AZ，醫護人員中午清點空瓶才發現失誤，院方已通知其中57人，沒有身體不適。屏東縣衛生局已處分醫院停權、暫停施打疫苗，並請院方3天內完成行政檢討報告。

安泰醫院院長黃炳生出面道歉並坦承疏失。他說，初步研判工作人員前晚整理盤點疫苗時忙中有錯，將8瓶AZ疫苗與莫德納疫苗放在一起，昨天一早從醫院領取38瓶疫苗僅核對數量，沒再檢查瓶身標籤，第一線人員對誤打事件很自責懊惱。

88人是否需再打一劑莫德納？中央流行疫情指揮中心表示，依據疫苗臨床試驗、國際指引及指揮中心所訂原則，不須再補接種疫苗，但將提至衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員會討論，諮詢專家意見。

是否影響保護力？中國附醫副院長黃高彬說「不會」，目前抗體價數表現最好的是兩劑莫德納，數值約1萬4000單位，其次為AZ混打莫德納約1萬3000至1萬4000；先接種莫德納再打AZ抗體數值有7000，比接種兩劑AZ的1400高。長輩第二劑接種AZ也有好處，除了副作用較少，且接種AZ疫苗引發的T細胞反應較佳，保護力較持久。

屏東縣醫師公會理事長江俊逸說，在國外莫德納和AZ是允許混打，順序沒有影響，台灣較謹慎尚未開放，民眾若有任何狀況，公會會協助後續應變。

此外，新竹縣峨眉鄉衛生所也爆出錯打過期流感疫苗事件。四名幼童上月14日接種公費流感疫苗，隔天家長接獲通知要補打疫苗，才知道誤打去年的流感疫苗。新竹縣衛生局昨天表示，追蹤四名幼童至今無不良反應，近日陸續補打疫苗，今天會懲處失職人員。

這起誤打過期疫苗案件，疑因衛生所護理人員未確實遵照SOP及時銷毀過期流感疫苗導致，這批去年公費流感疫苗在今年8月屆期，卻儲存在冰箱內被遺漏。

流感疫苗 莫德納 台灣

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