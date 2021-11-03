張忠謀喊話後 台入境檢疫可望放寬 商務旅遊先行

為求經濟復甦，台積電創辦人張忠謀直言，第一要務是「商務旅遊要恢復」，指揮中心發言人莊人祥鬆口說，商務旅遊會再研擬，有可能提早開放。圖為桃園國際機場入境旅客。(記者季相儒／攝影)

台灣 昨新增4例境外移入案例，無本土及死亡個案。疫情 持續趨緩，為求經濟復甦，台積電創辦人張忠謀昨表示，第一要務為盡快恢復商務旅遊。指揮中心發言人莊人祥說，正研擬商務旅遊，可能提早開放；至於第一劑量覆蓋率達80%，是否開放民眾出國旅遊，還須視國際疫情變化而定。

另有民眾反映，返台探望病危母親，在入境後檢疫期間卻限制探望次數和時間，一天僅能一次。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，如國際疫情趨緩，就會彈性調整檢疫期間探病、奔喪等規定；現階段入境14天期間風險仍較高，相關規定暫不調整。

此外，日本政府也研議鬆綁邊境，包括商務短期停留、重啟留學生入境、縮短入境居隔期間等。台灣日本關係協會秘書長周學佑說，將與日本台灣交流協會密切聯繫，並將積極爭取國際疫苗接種證明相互認證。

針對旅客赴美須打兩劑AZ、BNT或莫德納，但台灣國產疫苗高端不包括在內。國民黨立委楊瓊瓔昨質詢，是否考慮混打其他品牌疫苗？行政院長蘇貞昌答詢說，會從外交途徑努力，也會請指揮中心依專家判斷。陳時中說，疫苗無法一飛沖天，WHO（世界衛生組織）認證是逐步進行，每個自製疫苗的國家都有類似問題；至於高端能否混打別種疫苗，「會請專家研究」。

外交部亞太司司長周民淦也說，高端尚未向越南政府提出申請註冊，若民眾持接種高端疫苗 的接種證明文件入越南，可能沒辦法順利申請縮短集中隔離天數。外交部與台灣駐處會提供高端相關必要協助。

至於昨新增的4例境外移入案例，其中自美國入境的40多歲本國籍女性（案16529），分別接種過兩劑AZ及兩劑BNT疫苗，入境台灣採檢後確診。羅一鈞說，這是台灣首次出現完整接種兩品牌疫苗仍確診的突破性感染個案。