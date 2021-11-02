春節返台檢疫10+4拍板 12/14上路

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，農曆春節返台，需配合居家檢疫。圖為桃園機場入境旅客進行檢疫申報流程。（本報資料照片）

台灣 昨新增五例境外移入案例，無本土及死亡個案，連七天無本土確診。疫情趨緩，預估春節返鄉人潮明顯增加；指揮中心副指揮官陳宗彥昨宣布，自今年12月14日至明年2月14日實施春節檢疫專案，從非重點高風險國家返台民眾，前十天入住防疫 旅館或集中檢疫所，期滿檢驗陰性，後四天可在家檢疫。

指揮中心昨先在行政院擴大防疫會議說，原規畫明年元旦起實施的春節返鄉檢疫措施，可提前半個月實施。行政院長蘇貞昌說，請指揮中心依專業判斷進行返鄉檢疫措施調整，方便返鄉民眾能提早進行機票及旅宿等安排。

陳宗彥說，檢疫14天、自主管理七天等原則不變，自重點高風險國家（印度、英國、緬甸）回台者仍須入住集中檢疫所14天，從非重點高風險國家返台則可放寬。

此外，個人入住防疫旅宿或集中檢疫所，一人一室，同日入境的家屬或同住者則可選擇同住一室，如為單人房型，建議以不超過兩人同住為原則。在家檢疫四天，以一人一戶為原則，但同住家人如已完成兩劑疫苗 接種且滿14天，則可與其同住。

由於居家檢疫期滿前仍需一次PCR採檢，指揮中心發言人莊人祥說，將安排防疫計程車載民眾至醫院採檢，或另規畫因地制宜的檢測方式。

八大鬆綁 新北須打兩劑

至於八大行業今起鬆綁，可申請復業，但雙北標準不同。

台北市副市長黃珊珊昨宣布員工和顧客需要完成第一劑疫苗接種滿14天，員工另可提供首次服務日三天內快篩或PCR陰性證明，若未完成兩劑接種，需每周一次快篩或PCR；但新北市長侯友宜表示會加嚴，不會馬上開放，會要求員工及顧客都打到兩劑。

台北市長柯文哲認為，八大行業開放後，應以疫苗護照作為通行認證，但陳宗彥表示，疫苗接種證明以國際間出入境為主，台灣現階段暫不使用；醫療應變組副組長羅一鈞則說，復業條件為從業人員均須接種過一劑疫苗，顧客進場也需至少接種一劑，應隨身攜帶小黃卡，或以手機出示健保健康存摺方式，以作為認證。