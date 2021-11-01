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COVID-19奪走逾500萬條人命 成全球第3大死因

美捐150萬劑默德納疫苗陳時中代表政府感謝

記者陳嘉寧／桃園機場報導
美國捐贈150萬劑新冠肺炎默德納疫苗，1日下午運抵桃園機場，衛福部長陳時中（中）、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（左）、外交部次長曾厚仁（右）在華儲進口倉迎接疫苗卸載。記者陳嘉寧／攝影
美國捐贈150萬劑新冠肺炎默德納疫苗，1日下午運抵桃園機場，衛福部長陳時中（中）、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（左）、外交部次長曾厚仁（右）在華儲進口倉迎接疫苗卸載。記者陳嘉寧／攝影

美國政府捐贈給台灣的第2批莫德納疫苗150萬劑，由中華航空公司全貨機運載，1日下午1時43分返回桃園機場，衛福部長陳時中、外交部次長曾厚仁、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅一起至停機坪接機。陳時中稍後致詞時代表政府感謝美方捐贈的疫苗。

華航全貨機停妥後，桃園航勤地勤人員完成卸載作業，陳時中、孫曉雅、曾厚仁一行先在停機坪持手板合照，稍後進入華儲進口倉，站在卸載的貨盤前面發表談話。

陳時中表示，感謝美國政府再次贈送的150萬劑莫德納疫苗，6月20日國內疫情正在爆發時，美國政府非常積極排除萬難，很快的就運送250萬劑的疫苗，讓台灣在最初步缺乏疫苗的時候，可以開始佈建疫苗施打，現在第1劑已打得差不多，但第2劑仍然有相當程度的缺乏。

他說，很多國人正在等第2劑的莫德納疫苗，時間接近超過12周，這批疫苗可讓政府提供給部分非莫德納不打的粉絲，部分要打第2劑的民眾，甚至還可規劃部分供混打。對於提升第1劑跟第2劑疫苗的覆蓋率非常有幫助，感謝拜登政府這位「真朋友」，讓大家非常感激。

曾厚仁致詞表示，美國政府在關鍵時刻向台灣伸出援手，可說是「患難見真情」，這次第2度捐贈台灣150萬劑的疫苗，累計達400萬劑，更彰顯台美堅實的友誼，跟民主國家彼此的關懷，美國不僅是台灣在國際上最重要的盟友，雙方也是共享自由民主價值的堅實夥伴，希望在既有的深厚基礎上，持續深化台美在全球合作夥伴的關係。

孫曉雅指出，美國在台協會非常高興能協助促成由美國政府捐贈台灣人民的150萬劑莫德納疫苗運抵台灣。能夠在6月份所捐贈的250萬劑疫苗之後再增加捐贈劑量，美國對此感到驕傲。

她說，這些疫苗捐贈展現了我們對台灣的承諾，台灣是個具有活力的民主社會、我們重視的夥伴及可信任的朋友。夥伴會支持彼此，特別是在困難的情況之下， 我們對台灣的支持堅若磐石，不論是透過疫苗捐贈或其他方式皆然。

孫曉雅表示，疫情為我們帶來史無前例的挑戰，但是美國與台灣同心協力克服疫情，證明只要我們合作，就有辦法面對共同的挑戰。在過去幾年來，美國在台協會和台灣形容我們的關係是「真朋友真進展」。這的確是我來到台灣上任3個月以來的真實感受。今天的疫苗捐贈是又一次我們友好關係的絕佳例證。

美國捐贈150萬劑新冠肺炎默德納疫苗，1日下午運抵桃園機場，卸載後由華儲進口倉工...
美國捐贈150萬劑新冠肺炎默德納疫苗，1日下午運抵桃園機場，卸載後由華儲進口倉工作人員拆盤準備把疫苗裝車。記者陳嘉寧／攝影
美國捐贈150萬劑新冠肺炎默德納疫苗，1日下午運抵桃園機場，分裝7個航空貨運貨盤...
美國捐贈150萬劑新冠肺炎默德納疫苗，1日下午運抵桃園機場，分裝7個航空貨運貨盤的疫苗，由桃園航勤地勤人員卸載後，海關關員在停機坪驗放。記者陳嘉寧／攝影
美國捐贈150萬劑新冠肺炎默德納疫苗，1日下午運抵桃園機場，衛福部長陳時中（中）...
美國捐贈150萬劑新冠肺炎默德納疫苗，1日下午運抵桃園機場，衛福部長陳時中（中）、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（左）、外交部次長曾厚仁（右）在停機坪迎接疫苗卸載。記者陳嘉寧／攝影
美國捐贈150萬劑新冠肺炎默德納疫苗，1日下午運抵桃園機場，衛福部長陳時中（中）...
美國捐贈150萬劑新冠肺炎默德納疫苗，1日下午運抵桃園機場，衛福部長陳時中（中）、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（右）、外交部次長曾厚仁（左）在停機坪迎接運載的華航貨機降落。記者陳嘉寧／攝影

疫苗 台灣 美國

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