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COVID-19奪走逾500萬條人命 成全球第3大死因

美國捐贈第二批莫德納到貨 總統府：台灣不會孤單

記者丘采薇／台北報導
美國31日再送150萬劑莫德納（Moderna）新冠疫苗給台灣。駐美處提供
美國31日再送150萬劑莫德納（Moderna）新冠疫苗給台灣。駐美處提供

美國捐贈的第二批150萬劑莫德納疫苗今天下午運抵台灣，總統府發言人張惇涵今天表示，美國政府捐贈台灣的疫苗總數，累積達到400萬劑，總統府再次誠摯感謝美國政府，再次以具體行動馳援台灣，不僅再次展現民主夥伴攜手抗疫的「善的循環」，顯現台美情誼的「真朋友，真進展」，也再次印證美國政府支持台灣的「堅若磐石」。

張惇涵表示，猶記今年6月，台灣面臨疫情嚴峻挑戰之際，美國政府以迅速行動，捐贈台灣250萬劑疫苗，大力協助台灣度過艱困挑戰。當時，美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）訪台時表達「台灣不會孤單」，讓台灣人民深受感動。也如同美國總統拜登（Joe Biden）表達，疫苗是「民主的力量、科學創造力的產物」；而今，美國政府再次伸出援手，更是證明了，「堅信民主價值，台灣不會孤單」。

張惇涵指出，在防疫團隊不分晝夜努力、全民不分你我團結防疫及民主夥伴相繼馳援下，台灣已逐步走出疫情的陰霾，疫情也獲得有效控制。目前，台灣第一劑疫苗涵蓋率已超過70%，第二劑已超過30%，「我們再次由衷感謝美國政府在6月捐贈台灣疫苗的及時雨，也誠摯感謝美國再次捐贈疫苗的推進器，疫苗抵台後，將迅速完成封緘檢驗等相關程序，投入後續接種工作。」

張惇涵表示，總統府也要再次深深感謝過程中協助奔走的各界人士及外交團隊的努力，透過台美之間共同努力，在短時間內順利完成相關作業。台灣與美國是共享價值的堅實夥伴，「我們深信，台美攜手合作，定能共同克服疫情挑戰，共同為全球公共衛生貢獻良善力量。台灣也將持續與美國深化合作夥伴關係，持續深化全方位夥伴關係，共同維護區域和平穩定，促進繁榮發展。」

台灣 美國 疫苗

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