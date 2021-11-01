台人完全接種入境泰國免隔離 打高端除外

泰國政府鬆綁邊境管制，63個國家和地區民眾完整接種國際認證疫苗滿14天後入境可免隔離，但高端疫苗並未在承認名單中。（本報資料照片）

為拚觀光經濟，泰國 政府昨晚公布63個國家和地區民眾今起入境後可免隔離，但前提為出發前72小時做過核酸檢測且為陰性，抵達泰國後再做一次核酸檢測，且須需完整接種疫苗滿14天，疫苗僅限於世衛組織所認可的AZ、BNT、莫德納等六大國際疫苗，台灣高端疫苗 並未在承認名單中。

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，將請外交部持續與泰方溝通，另高端已在外國進行三期臨床試驗，希望盡快獲得結果，以獲得國際組織的認證。

泰國政府日前公布開放完整接種疫苗的國際觀光客11月1日起入境免隔離，首波名單包括中國、香港、美國、英國、澳洲、紐西蘭、新加坡、韓國、日本和歐盟多數國家等共46個國家和地區，台灣不在此名單中。昨晚泰國外交部公布最新修正名單，從46個國家和地區增加到63個，台灣在開放前最後一刻躋身進入免隔離名單。

外交部表示，泰國政府在免隔離入境實施前，將台灣納入新增低風險國家或地區名單中，不僅有助於台灣與泰國累積邊境開放的經驗與互信，也有利於雙方共同為疫後經貿復甦預作準備。

泰國政府規畫，旅客登機前必須在名單上的國家和地區待滿21天、完整接種疫苗滿14天，出發前72小時做過核酸檢測且為陰性，抵達泰國後，要再做一次核酸檢測，抵達當天需在獲得泰國政府安全健康標章認證（Safety&Health Administration，SHA）的旅館等待檢測結果，確認陰性就不用隔離，可在境內自由行動。

此外，入境旅客都要一分保額5萬美元的醫療保險，在出發前透過Thailand Pass網站遞交文件如疫苗證明和保險證明，以向泰國政府申請入境許可。