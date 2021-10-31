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泰國入境免隔離名單納台灣 外交部：感謝肯定防疫成果

記者張加／台北31日電
泰國政府將台灣納入63個低風險國家或地區名單，11月1日起完整接種新冠肺炎疫苗的國際旅客，符合相關規定者可免隔離入境。(本報資料照片)
泰國政府將台灣納入63個低風險國家或地區名單，11月1日起完整接種新冠肺炎疫苗的國際旅客，符合相關規定者可免隔離入境。(本報資料照片)

泰國政府將台灣納入63個低風險國家或地區名單，11月1日起完整接種新冠肺炎疫苗的國際旅客，符合相關規定者可免隔離入境；外交部樂見泰國政府對台灣採行相關開放措施，也感謝泰國政府對台灣近期防疫成果的肯定。

外交部並期盼與泰國持續就人員交流互訪、疫後復甦等共同關切的議題進行合作。

外交部今發布新聞稿指出，泰國政府先前於本月22日宣布46個低風險國家或地區的名單並未納入台灣，外交部及我駐泰國代表處接獲相關消息後，隨即接洽泰國政府相關單位說明。

外交部亞太司副司長周啟宇在22日下午約晤泰國貿易經濟辦事處代理代表馬化欣（Sunh Arunrugstichai），說明台灣防疫及疫苗接種情形，並促請泰國政府再度考慮將我國納入名單中，以共同推動恢復雙邊人員互訪與交流；我駐泰國代表處也同步積極洽請泰國政府相關單位，敦促對台灣採取開放措施，以刺激疫後經濟復甦。

外交部表示，泰國政府在上述免隔離入境實施前，將我納入新增低風險國家或地區名單中，不僅有助於我國與泰國累積邊境開放的經驗與互信，也有利於雙方共同為疫後經貿復甦預作準備。

依照目前泰國政府的規畫，適用免隔離入境措施的旅客必須於登機前在上述名單的國家或地區停留滿21天，而且已完整接種疫苗滿14天，並在抵達泰國前後進行核酸檢測，如果都呈現陰性，就可以在泰國境內自由活動。

目前泰國政府認可的疫苗廠牌包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）、輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、莫德納（Moderna）、國藥（Sinopharm）、科興（Sinovac）、嬌生（John&Johnson）及俄羅斯衛星-V（Sputnik V）。

泰國 台灣 疫苗

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