高端巴拉圭3期實驗 專家：只抓到大象尾巴

高端疫苗在巴拉圭進行第三期實驗，專家指受試人數、項目不足。（本報資料照片）

高端疫苗 獲選參與世衛 組織（ＷＨＯ）及哥倫比亞、馬利、菲律賓三國的「團結試驗疫苗計畫」。不過，高端已宣布在巴拉圭進行第三期實驗，何以仍要透過ＷＨＯ贊助的三期實驗取得認證？專家指出，高端巴拉圭三期實驗不符合疫苗實驗規則，與同屬「免疫橋接」的法國Valneva疫苗相比，實驗內容大幅縮水。

全球新冠疫苗研發「covid19.trackvaccines.org」網站上，高端MVC-COV1901疫苗三期實驗數掛零。Valneva藥廠VLA2001疫苗，則分別有兩個三期實驗。

追蹤疫苗研發進度的「clinicaltrials.gov」網站顯示，高端和Valneva最大差別是受試人數。Valneva擬招收4019名受試者，是高端四倍，其中約2000人接種Valneva，1000人接種AZ。前者人數約高端五倍，後者超過高端兩倍。實驗測量項目上，高端的次要結果測量僅四項，Valneva多達九項。Valneva有「Ｔ細胞反應」項目，高端付之闕如，只有「中和抗體效價」比較。

防疫學會理事長王任賢表示，WHO和美國FDA疫苗實驗指引規範，第三期臨床至少3000人，高端遠遠不足；高端是把巴拉圭實驗和台灣 實驗一起算；但即使是用免疫橋接，這仍是錯誤做法，不算合格實驗。即便從抗體來看，Valneva設計也比高端全面，高端只測「中和抗體效價」比較數據，只「抓到了大象尾巴」。

王任賢說，Valneva強調「試驗期間受試者染疫情況」，顯示仍有臨床觀察保護力性質，和高端僅「免疫橋接」有很大差距。高端在巴拉圭的實驗無論採何種標準，都難被認定是「三期臨床實驗」。