台首例Delta+英男突破感染 指揮中心：嚴守檢疫14天

台灣偵測到Delta再突變的AY.4.2變異株首例，隨著農曆春節將近，返鄉潮將帶來大批人流，指揮中心強調將嚴守「檢疫14天」規定。圖為去年春節入境人潮。（本報資料照片）

歐洲傳出Delta再突變的AY.4.2變異株，台灣 昨偵測到首例，指揮中心指出未威脅社區，但隨著農曆春節將近，返鄉潮將帶來大批人流，指揮中心強調將嚴守「檢疫14天」規定，但台灣防疫旅館 量能不足，官員透露春節14天檢疫，擬研議為十天住防疫旅館、四天居家檢疫。

Delta肆虐，台灣先前為了圍堵Delta全面取消居家檢疫，近期Delta再變異成Delta+「AY.4.2」，傳播力比Delta還多10%。台灣昨監測一名境外移入的50多歲英國籍男子感染AY.4.2，為全台首例。

指揮中心醫療應變組組長羅一鈞指出，該案CT值只有19，且施打過二劑BNT疫苗屬於突破性感染，但個案至今無症狀，是入境至集中檢疫所檢疫後採檢確診，對社區暫無威脅。AY.4.2目前已在42國被發現，長庚大學新興病毒感染研究中心教授施信如表示，AY.4.2比其他變異株更容易發生突破性感染，但死亡與重症率並未明顯增加。

面對邊境AY.4.2的威脅，台灣又面臨春節返鄉潮，檢疫措施又碰上二大難題，禁止居家檢疫，但防疫旅館因應台灣旅遊的需求，開始求去，集中檢疫所又不足以支應。

交通部長王國材表示，春節返鄉潮粗估約有4萬人。觀光局調查至明年元旦到16日，防疫旅館大多已滿房，又以新北、桃園、竹縣較為吃緊。

王國材透露，衛福部已研議返鄉旅客可十天住防疫旅館、四天回家居檢。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，目前邊境嚴管仍以居家檢疫14天、七天自主健康管理為主，將綜合評估各方意見。

台灣疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心昨天再度放寬口罩令，即日起無論是授課、直播、演講、致詞、主持等談話性質工作或活動，在可保持社交距離或有隔板的前提下，可不戴口罩。教育部也在臉書指出，即日起若能保持社交距離，或是在有隔板的狀況下，教師授課可不戴口罩，但台下的學生仍須戴口罩。

⁣⁣教育部也表示，11月2日起集會活動將不受人數限制，包含課程、活動及訓練等取消人數限制；室內外場館也不受總量管制和人流控管，如運動場館、社教機構、圖書館、補習班、教室等空間，取消人流控管等限制。