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台11/2再鬆綁 KTV唱歌免戴罩 公共場域人流管制取消

台灣新聞組／台北29日電
防疫二級警戒持續，指揮中心記者公布防疫鬆綁新規。指揮中心指揮官陳時中昨天說，調整戶外戴口罩規定，不是純粹只有戶外、室外運動的時候，室內外拍攝個人或團體照時，農林漁牧工作者空曠處，山林海濱活動，以上四個，是可以免戴口罩的時機。（記者邱德祥／攝影）
防疫二級警戒持續，指揮中心記者公布防疫鬆綁新規。指揮中心指揮官陳時中昨天說，調整戶外戴口罩規定，不是純粹只有戶外、室外運動的時候，室內外拍攝個人或團體照時，農林漁牧工作者空曠處，山林海濱活動，以上四個，是可以免戴口罩的時機。（記者邱德祥／攝影）

二級疫情警戒持續維持至下月15日，但下月2日起防疫措施鬆綁，雙鐵、KTV、電影院等八大場域可脫口罩飲食，集會活動、公共場域人流管制等全數取消。唱歌、室內運動、泡溫泉、從事水域活動、於空曠處工作都可免戴口罩，但一般外出時仍須全程戴口罩。八大行業分為無陪侍與有陪侍，各自於下月2日及16日起「有條件解封」恢復營業。

再過四天，室內外唱歌運動都不用再戴口罩、演唱會可以設置搖滾區、職棒入場人數不再受限、婚禮也能照常舉辦。目前僅剩外出時全程戴口罩、量體溫、實聯制等措施，以及幼保機構、醫療機構、長照機構等維持管制。

指揮中心發言人莊人祥表示，下月2日起，營業場所及公共場域遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理等基本原則，以便確診事件即時應變，其餘都從寬管制。

指揮中心指揮官陳時中說，雖然大規模鬆綁，但還是在二級疫情警戒內的「境內開放」，要降至一級警戒，將伴隨邊境一起鬆綁，會考量台灣疫苗覆蓋率及全球疫情趨勢統籌評估。

指揮中心先前提及「八大開放將視疫情最後一哩路」。陳時中昨宣布八大行業將有條件鬆綁，沒有陪侍員的八大行業，只要符合經濟部提出的四大防疫措施，包括從業人員百分之百接種一劑新冠疫苗滿14天，初次提供服務前要先有PCR陰性證明、顧客也得提供一劑接種證明、未打滿兩劑新冠疫苗前，每周得做一次快篩結果須為陰性，符合要求下月2日可恢復營業；有陪侍員則是符合上述要求，可於下月16日恢復營業。

台北市副市長黃珊珊表示，開放八大行業最重要是防疫，能在疫調時找到人，未來會採取申請制，檢查通過才能復業。新北市長侯友宜表示，八大行業只要疫情穩定就會逐步解封。

二級延至11/15 防疫再鬆綁
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