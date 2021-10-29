「居檢不派飛」 機師要喘息日 揮黃飄帶抗議

桃園市機師職業工會28日發起黃飄帶行動，除了一行人高喊「居檢不派飛、我要喘息日」（圖），三間防疫旅館許多房間窗外也掛出黃飄帶。（記者曾增勳／攝影）

華航一名委內瑞拉籍機長日前猝死 桃園家中浴室，桃園市機師職業工會昨下午在國籍航空三家檢疫旅館 同步發起「黃飄帶」行動，多名機師揮舞黃飄帶高喊「居檢不派飛、我要喘息日」，表達哀悼、無聲求救，也聲援居檢中的機組員，有隔離檢疫的機組員在窗外貼上向主管機關沉痛抗議的字眼，還有人垂掛白毛巾呼應。

另外，長榮 航空一名美籍機師27日確診，該機師7月施打完兩劑BNT疫苗，推估為突破性感染。長榮表示，該名機師在台居檢期間均嚴守防疫規定，目前未發現異狀。

機師工會華航、長榮機組會員昨在桃園三處檢疫旅館外揮舞黃飄帶，為機組員加油。機師工會訴求，希望居檢期間不要再次派飛，否則易造成機組員交互感染，另希望每月有三天「喘息日」，可和家人培養感情。

桃園市機師職業工會理事長李信燕說，上周有華航外籍機師在家中猝死，工會感到悲痛、遺憾，該機師生前曾透露一年半以上執勤、連續派飛，身心俱疲，無法照顧家中年幼女。

李信燕說，如果只是一、兩個月機組員還可承受，但疫情爆發已逾一年半，「沒有盡頭讓我們非常無力又無奈」，希望主管機關思考，為機組員解決困難。

她說，昨又有一位機組員確診，據了解這位機組員也是連續派飛。李信燕指出，很多組員連在台灣居檢一天都沒有，曾有人今早從加拿大返台，隔天晚上再飛出去執勤，並非個案。