陳時中坦言高端打不完 擬捐贈援外

台北市副市長蔡炳坤（前排右二）25日前往花博接種站視察，他說，花博接種站一整天最高可以打到2萬人，會依照人數多寡彈性調整。(圖：北市府提供)

台灣25日新增兩例新冠肺炎本土個案、六例境外移入以及一例死亡個案，指揮中心說，兩例本土個案Ct值超過30，對社區影響不大，研判應都為早期舊案。25日為第12輪疫苗第二階段開放預約首日，可預約ＢＮＴ第一劑及莫德納 第二劑，截至下午5時，已有57萬多人完成預約ＢＮＴ第一劑，約占符合資格者六成；莫德納第二劑有25萬1298人，占四成五；高端疫苗 則較乏人問津，指揮官陳時中 說，目前庫存223萬劑，預估原訂購500萬劑應打不完，計畫捐贈援外。

台灣目前共有四種品牌的新冠肺炎疫苗正在開打，高端疫苗累計接種136.7萬劑，施打速度緩慢。面對多黨立委連番關切高端疫苗目前庫存量是否可能根本打不完、送也送不出去？中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中坦言「有這樣的可能性，但也很難說，因為有很多國家在接洽，但不方便透露。」

但25日預約許多民眾頻頻碰上「無法連線」，有人諷刺網站「只有登出非常迅速」，還有人說莫德納等到都快失效就算了，現在連預約都要等。台北市長柯文哲籲中央改善接種效率；副市長蔡炳坤則要求中央「多加名額」。

此外，桃園一名15歲葉姓女特教生於9月24日接種ＢＮＴ疫苗，10月15日身體突然不適，失去呼吸心跳，送醫急救後不治。桃園檢方會同法醫相驗，初判疑是神經異常引發休克。莊人祥說，該個案有神經系統病變病史，為目前疫苗接種後死亡的最年輕個案。

陳時中表示，目前高端共驗收223.1萬劑，已接種136.7萬劑，剩餘86.4萬劑，效期都是6個月。另外，政府與高端簽約是500萬劑加上500萬劑開口合約，如果使用量不到500萬劑，就不會再買開口合約的500萬劑。