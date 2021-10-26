我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 4萬戶停電

影／日本真子公主成婚 與妹相擁道別 正式脫離皇室

邊境鬆綁 等第2劑覆蓋率6成

記者邱宜君、楊雅棠／台北26日電
邊境鬆綁要等第二劑覆蓋率達六成。桃園機場入境旅客進行檢疫申報流程。（本報資料照片）
邊境鬆綁要等第二劑覆蓋率達六成。桃園機場入境旅客進行檢疫申報流程。（本報資料照片）

台灣疫情趨緩，防疫警戒何時才能降至一級，鬆綁邊境檢疫？指揮官陳時中25日在立院首次提出邊境鬆綁兩大條件，第一劑覆蓋率達七成，且第二劑達六成，屆時才有本錢談邊境鬆綁；此外，11月2日警戒不會降級，但考慮於春節期間鬆綁邊境檢疫管制，在一定條件下，將集中檢疫改為居家檢疫，將於兩周內公布細節。

副指揮官陳宗彥則在疫情記者會上說，防疫警戒能否降級有三大評估重點，分別為國際疫情、台灣疫苗施打、解禁防疫落實狀況。目前評估國際疫情和台灣疫苗所需還是採取邊境嚴管，入境後檢疫14天的政策目前不會改變，，至於疫苗接種目標，中央將與疫苗廠商維持聯繫，希望按照既定時程到貨，加快接種。        

依照現行規定，即使完整接種國際認證疫苗，國人入境後仍需集中檢疫或住防疫旅館14天，以致春節期間檢疫旅館可說一房難求。陳時中說，預估明年春節返國人數將超過3萬人，但全國檢疫所5000多房、防疫旅館房間2萬6000多房，不足因應，且部分防疫旅館有意退場，粗估明年1月上旬的檢疫房間只剩1千多間。

陳時中說，兩周內將公布春節鬆綁細節，例如全家均完整接種疫苗，可同房居家隔離。至於邊境鬆綁，要等到第一劑疫苗覆蓋率達七成、第二劑達六成，且需分層分級，逐步開放，不可能一口氣全面開放。

但陳時中也說，入境民眾如果直接回家，令人有點擔憂；指揮中心分析8月到10月之間11萬多名入境者，共176人被驗出陽性，陽性率0.15%，其中136人為突破性感染。

歐美國家積極推動數位疫苗認證，逐步鬆綁邊境檢疫措施，陳時中說，指揮中心採歐洲模式完成數位認證，只要是ＷＨＯ認證過的疫苗，包括國藥、科興等中國疫苗都在考慮之內，目前外館與其他國家協商，積極尋求雙邊認證。

而越南已經開放12國疫苗護照，可減少檢疫天數，但是當中並無台灣的高端疫苗。陳宗彥表示，各國對於邊境開放相關措施都不盡相同，高端目前也有些國家已經取得同意，視申請的狀況會有所不同。 

但對於有哪些國家已同意高端疫苗，陳宗彥則未正面回應，僅表示，電子認證是以WHO所認證的疫苗和各國EUA的疫苗，並參酌各國規格規劃。指揮中心與相關部會都在持續研議和規劃，等完成一定程度才會推出，還沒有確定時間，也還需要與相關國家溝通。

高端疫苗 邊境 防疫

上一則

扁婿趙建銘提前入監 與詐欺犯同房

下一則

罷免門檻 民進黨又「翻桌」 朱立倫：不是新聞

延伸閱讀

數位證明可能承認陸疫苗 陳時中：除非證據效果不足

數位證明可能承認陸疫苗 陳時中：除非證據效果不足
台疫苗認證規畫完成 「WHO認證的都在考慮之內」

台疫苗認證規畫完成 「WHO認證的都在考慮之內」
開放混打BNT 未現「AZ棄打潮」 施打率仍近9成

開放混打BNT 未現「AZ棄打潮」 施打率仍近9成
春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

熱門新聞

宜蘭縣南澳鄉（星號處）24日下午1時11分左右發生中型有感地震。(取材自中央氣象局)

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

2021-10-24 01:28
美國總統拜登表示，若中國攻打台灣，美國會保衛台灣。(路透)

中國如武力攻台 拜登：美國會捍衛台灣

2021-10-21 22:15
陳文茜長期和健康問題共處。(取材自臉書)

「眼前一片黑」陳文茜在家暈倒8分鐘 愛犬救她一命

2021-10-21 23:01
學者建議，在「兩劑疫苗覆蓋率達七成、維持口罩令」前提下，春節應可放寬「高疫苗、低疫情」國家返台的旅客免隔離。本報系資料照

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

2021-10-24 12:25
眾多旅外台灣人開始搶訂明年初春節期間檢疫旅館。圖為桃園機場入境尖峰時段，旅客排隊等候搭乘防疫計程車。(記者鄭超文／攝影)

春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

2021-10-22 02:27
前副總統呂秀蓮拿出昔日投稿聯合報的剪報。記者邱德祥攝影

呂秀蓮：蔡英文是華獨 不是台獨

2021-10-21 16:26

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行

媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點