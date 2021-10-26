邊境鬆綁 等第2劑覆蓋率6成

邊境鬆綁要等第二劑覆蓋率達六成。桃園機場入境旅客進行檢疫申報流程。（本報資料照片）

台灣疫情趨緩，防疫 警戒何時才能降至一級，鬆綁邊境 檢疫？指揮官陳時中25日在立院首次提出邊境鬆綁兩大條件，第一劑覆蓋率達七成，且第二劑達六成，屆時才有本錢談邊境鬆綁；此外，11月2日警戒不會降級，但考慮於春節期間鬆綁邊境檢疫管制，在一定條件下，將集中檢疫改為居家檢疫，將於兩周內公布細節。

副指揮官陳宗彥則在疫情記者會上說，防疫警戒能否降級有三大評估重點，分別為國際疫情、台灣疫苗施打、解禁防疫落實狀況。目前評估國際疫情和台灣疫苗所需還是採取邊境嚴管，入境後檢疫14天的政策目前不會改變，，至於疫苗接種目標，中央將與疫苗廠商維持聯繫，希望按照既定時程到貨，加快接種。

依照現行規定，即使完整接種國際認證疫苗，國人入境後仍需集中檢疫或住防疫旅館14天，以致春節期間檢疫旅館可說一房難求。陳時中說，預估明年春節返國人數將超過3萬人，但全國檢疫所5000多房、防疫旅館房間2萬6000多房，不足因應，且部分防疫旅館有意退場，粗估明年1月上旬的檢疫房間只剩1千多間。

陳時中說，兩周內將公布春節鬆綁細節，例如全家均完整接種疫苗，可同房居家隔離。至於邊境鬆綁，要等到第一劑疫苗覆蓋率達七成、第二劑達六成，且需分層分級，逐步開放，不可能一口氣全面開放。

但陳時中也說，入境民眾如果直接回家，令人有點擔憂；指揮中心分析8月到10月之間11萬多名入境者，共176人被驗出陽性，陽性率0.15%，其中136人為突破性感染。

歐美國家積極推動數位疫苗認證，逐步鬆綁邊境檢疫措施，陳時中說，指揮中心採歐洲模式完成數位認證，只要是ＷＨＯ認證過的疫苗，包括國藥、科興等中國疫苗都在考慮之內，目前外館與其他國家協商，積極尋求雙邊認證。

而越南已經開放12國疫苗護照，可減少檢疫天數，但是當中並無台灣的高端疫苗 。陳宗彥表示，各國對於邊境開放相關措施都不盡相同，高端目前也有些國家已經取得同意，視申請的狀況會有所不同。

但對於有哪些國家已同意高端疫苗，陳宗彥則未正面回應，僅表示，電子認證是以WHO所認證的疫苗和各國EUA的疫苗，並參酌各國規格規劃。指揮中心與相關部會都在持續研議和規劃，等完成一定程度才會推出，還沒有確定時間，也還需要與相關國家溝通。