春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

學者建議，在「兩劑疫苗覆蓋率達七成、維持口罩令」前提下，春節應可放寬「高疫苗、低疫情」國家返台的旅客免隔離。本報系資料照

按照台灣 現行規定，旅外台灣人就算已完整接種，返鄉過春節仍得自掏腰包住14天旅館，不但一房難求，經濟負擔也不小，怨聲四起。台灣中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中日前回應，會增加防疫旅館數量，也會考慮改為居家檢疫或縮短檢疫天數，並承諾年底前會推出數位疫苗 及檢測證明。

學者建議，在「兩劑疫苗覆蓋率達七成、維持口罩令」前提下，春節應可放寬「高疫苗、低疫情」國家返台的旅客免隔離。至於數位疫苗及檢測證明，則建議應納入抗體檢測，以兼顧康復者及不同疫苗接種者的權益。

台大公衛學院流病與預醫所教授陳秀熙分析，春節返鄉檢疫規定的鬆綁，可在兩個前提下，將各國風險粗分為兩類來看。第一個前提是，台灣疫苗供應持續充足，應可於春節前將兩劑覆蓋率衝到七成；第二個前提是，到時台灣疫情降為一級，但維持戴口罩規定。

接著，可將世界各國依照疫苗覆蓋率、疫情嚴峻程度，粗分為「高疫苗、低疫情」及「低疫苗、高疫情」這兩大類。從「高疫苗、低疫情」國家返台的人，應可免隔離，但自主健康管理期間要快篩。至於從「低疫苗、高疫情」國家返台的，最好還是隔離14天。

他說，台灣也應隨著疫苗覆蓋率的提高、數位綠色通行證的推行，而逐漸走進新常態生活。陳秀熙舉例說，像是八大行業等難以維持口罩及社交距離的休閒場所、郵輪這類易有群聚感染的旅遊型態、顧客眾多的大餐廳或集會場所，都可以透過數位綠色通行證，重新成為安心防疫場域、恢復正常運作。

面對各國都在發展以疫苗接種為基礎的檢疫新制，陳時中日前也透露，已有規畫電子疫苗證明，現正跟各國互相認證，數位的疫苗及數位檢驗證明一定會在今年底以前出爐。

對此，陳秀熙表示，「數位化的綠色通行證」是趨勢，各國都以此作為打開國界、接軌國內疫後新常態生活的重要工具，美國和歐盟也勢必將推出認證制度。各國制度不論是相容性、安全性，都需要時間測試，所以台灣也必須提前展開部署。

陳秀熙也提醒，數位通行證不能只有疫苗接種紀錄，抗體檢測紀錄也非常重要，應該要納入。因目前各種疫苗保護力持續時間仍無定論，也有許多人是經過感染和康復，而具有一定程度的抗體。