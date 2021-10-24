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台新增4境外移入個案 美返台20多歲女突破性感染

記者楊雅棠／台北24日電
台灣24日新增四例境外移入個案。(圖：指揮中心提供)
台灣24日新增四例境外移入個案。(圖：指揮中心提供)

台灣今天新增四例境外移入個案，無本土也無死亡個案。指揮中心發言人莊人祥表示，除自阿拉伯聯合大公國返台的本國籍40多歲女性（案16475）Ct值為21外，其餘皆為30幾。另外，案16477自美國返台的本國籍20多歲女性，曾於8月接種兩劑BNT疫苗，為突破性感染。

今日新增4例境外移入個案，為一例男性、3例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自阿拉伯聯合大公國(案16475)、菲律賓(案16476)、美國(案16477)及英國(案16478)入境，入境日介於今年10月10日至10月23日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6368例確診，分別為1727例境外移入，1萬4587例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計846例新冠肺炎死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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