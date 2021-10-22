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新聞評論／承認打高端就是無法出國 是有多困難？

聯合新聞網「重磅快評」
衛福部長陳時中。(記者潘俊宏／攝影)
衛福部長陳時中。(記者潘俊宏／攝影)

有民眾接種高端疫苗後，發現因為不符合美國入境免隔離規定，崩潰表示後悔，還希望能否自費或混打其他疫苗，但都遭到拒絕。面對這種窘境，衛福部長陳時中也只能兩手一攤，說「仍要持續與美國溝通，目前沒有定案」。說穿了，就是打了高端疫苗，多數國家還是認定沒打，台灣民眾出國無法避免被隔離命運。陳時中翻來覆去，不願承認這個事實，就是讓更多民眾受騙。

迄今為止，認證高端疫苗的其他國家只有印尼、帛琉兩國。這完全不令人意外，因為所有被國際認證的疫苗，都是老老實實做了三期臨床實驗的。但嚴格說來，高端疫苗迄今只在台灣做了1.5期，連二期的最終報告都還沒出爐，何德何能，能讓其他國家或世界衛生組織給高端「特權」認證？而這樣的情況，早在衛福部決定用「免疫橋接」提前讓高端疫苗過關時，各方就已經提出過警告，但整個蔡政府卻充耳不聞，還是繼續幫高端疫苗做多。

今年6月11日，陳時中說打高端不是不能出國，「只差在檢疫方式」；沒說的話就是「打了高端的檢疫方式，和沒打疫苗一樣」；7月27日，陳時中說「未來」高端若有更多證據，雙邊談判可以努力，沒說的話就是「還沒有足夠證據」。

陳時中上述說法，都還算是「用話術隱藏事實」；但8月初高端疫苗開打，因乏人問津，指揮中心宣布「不用預約也能打」，陳時中竟然加碼說「如果要緊急出國者，可提前接種」，這應該算是赤裸裸的欺騙了，相信不少有出國需求的民眾，就是那時聽了陳時中的話才去接種高端疫苗。

接著各國疫苗護照紛紛上路，打了國際認證疫苗者，出國可以免被隔離。但翻來找去，以美國為首的各國認證的疫苗名單裡就是沒有高端疫苗。剛開始陳時中還嘴硬，說「世界不是只有美國」，但結果發現不認證高端的，也不是只有美國。於是陳時中只能說「好的東西經得起考驗」、「持續溝通中」、「還沒定案」。

民眾被蔡政府騙去打高端，打完後出不了國，自己固然也要負擔一部分責任，但追根究柢，還是蔡政府上下都在營造「高端好棒棒」的氣氛，讓不少民眾誤信高端疫苗和其他國際疫苗並無二致，甚至更好，這樣的誤導責任，政府責無旁貸。如果真是負責的政府，陳時中就應該明白告訴國人，現在接種高端疫苗，在其他多數國家來看，就是等於沒有接種，所以無法拿到「疫苗護照」。讓民眾了解風險所在，才是正辦。

蔡英文總統接種第二劑高端疫苗，接種完出示黃色疫苗接種卡。（本報資料照片）
蔡英文總統接種第二劑高端疫苗，接種完出示黃色疫苗接種卡。（本報資料照片）

高端疫苗 陳時中 美國

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