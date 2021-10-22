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郭台銘拚疫苗 蔡英文曾說「你們性子急」

記者鄭媁／台北22日電
鴻海創辦人郭台銘。（本報資料照片）
鴻海創辦人郭台銘。（本報資料照片）

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗。外傳總統府拉台積電是為制衡鴻海創辦人郭台銘，永齡基金會執行長劉宥彤昨駁斥，這太捕風捉影，台積電先前也曾向府表達採購疫苗，這樣的傳言把台積電、鴻海「看得太小了」。

劉宥彤昨天接受專訪時指出，疫情爆發之初，郭台銘的想法很單純，他對採購的事並不清楚，但若能協助排解困難，他願意參與，所以一開始他們就希望和政府合作，防疫是全體人民、攸關經濟的事，不會為了自己強出頭。

劉宥彤說，疫苗採購牽扯到政府責任，不是隨便的人都可以做，因此「沒有政府角色的確是辦不到」，她認為永齡作為第三方，不一定要強出頭，便問郭台銘捐贈疫苗的事是否還要繼續，郭很斬釘截鐵說「要做」。

劉宥彤說，郭台銘第一次在臉書發文，提及和衛福部討論相關事宜，未料後來發生一些困難，令郭感到沮喪，經過一天時間，他感覺事情沒有進展，才再度透過臉書向蔡總統喊話見面。

劉透露，在後來的總統府會面，蔡總統也說「你們就是性子急」，並解釋其實事情是有在進展；所以她認為，可能只是進展趕不上他們著急的速度。

主持人黃光芹問，進總統府那天，一進去才知道台積電也在，是不是府方為了恐怖平衡？劉宥彤說，這有點太捕風捉影，台積電先前已表達有意願採購疫苗，至於內容是什麼她無從得知。

針對外界爭論的BNT瓶身標籤，劉宥彤說，既然採購合約牽扯到敏感兩岸關係，以及可能會被放大檢視矮化問題等，大家都認為還是重要的，中間要折衝、平衡，「不是因為什麼都要就不要疫苗，也不是只要疫苗其他都不管。」

疫苗 台積電 郭台銘

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