春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者有望縮短隔離天數

眾多旅外台灣人開始搶訂明年初春節期間檢疫旅館。圖為桃園機場入境尖峰時段，旅客排隊等候搭乘防疫計程車。(記者鄭超文／攝影)

台灣 入境檢疫措施嚴格，即使完整接種疫苗 ，仍需集中檢疫14天，指揮中心指揮官陳時中 昨表示，為了讓旅居海外的國人於春節期間順利及安心返台，除了增加防疫旅館數量，並考慮將集中檢疫改為居家檢疫，或允許完整接種者縮短檢疫天數。

由於疫情趨緩，為了明年春節返台團聚，眾多旅外國人最近搶訂防疫旅館，已出現一位難求狀況。陳時中說，預計這次春節返國人數將比去年多，有必要增加旅館量能，指揮中心正規畫安心返台方案，考慮放寬規定為居家檢疫。

陳時中表示，目前台灣防疫旅館共2萬6000多個房間，集中檢疫所則有5600多間房，共計3萬多間，但去年春節期間曾有3萬1000多人同時入住，今年春節返國人數更多，房間數量勢必吃緊。

指揮中心發言人莊人祥表示，春節期間可能有條件放寬入境檢疫規定，例如，允許居家檢疫或縮短檢疫天數，具備入境前三天陰性證明為基本要件，其他調整細節都在討論中，尚未定案。

多位立委關切台灣疫苗施打紀錄如何與國際接軌，陳時中表示，已規畫電子數位疫苗證明，正與其他國家協商，互相認證，仍在討論階段，預計年底就會推出「數位疫苗證明」、「數位檢驗證明」，開放民眾申請。

各國推辦疫苗護照，台灣邊境管制何時鬆綁？衛福部次長石崇良表示，希望10月底第一劑能達到七成、第二劑三成，如要調整邊境管制，第二劑覆蓋率必須更高，至少超過三成，再綜合研判各國疫情與公共政策。

●AZ混打mRNA 下月開放

另外，第一劑打AZ，第二劑改打BNT，被喻為最佳混打組合，保護力高於兩劑皆打AZ，由於台灣BNT疫苗供貨充裕，陳時中昨天宣布，第13輪預約平台提供部分民眾混打BNT疫苗、莫德納疫苗，且採全年齡開放、分流施打，最快11月上旬就能讓第一劑接種AZ疫苗滿十周的民眾混打mRNA疫苗，希望年底之前兩劑覆蓋率達六成。