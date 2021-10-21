全台最年輕個案 23歲女接種AZ 19天後亡

圖為民眾施打疫苗後，留在原位觀察休息。（中央社）

台灣 21日又新增12名接種新冠疫苗 後死亡案例，8人接種AZ疫苗，3人接種莫德納，1人接種BNT。台中市1名23歲女性接種AZ疫苗後19天過世，指揮中心發言人莊人祥證實，該案為目前全台最年輕的疫苗接種後死亡個案，而台灣已累積925件接種疫苗後死亡通報事件。

莊人祥表示，該名23歲女性身體健康，無慢性疾病史，9月10日施打第一劑AZ疫苗後，並無不適症狀，29日家人發現她倒臥床邊，無呼吸心跳，10月7日法醫解剖相驗，死因為雙側肺水腫且右心室擴張。

台中市衛生局指出，21日新增5例疑似接種新冠疫苗後死亡個案，其中1例施打BNT，4例接種AZ疫苗，而該23歲女性就是其中1例。

陳時中 表示，在900多件的疑似接種新冠疫苗後死亡個案中，初步審定5例死亡個案，死因與疫苗無關。

立委廖國棟質疑，上千例疫苗受害救濟案例通報，僅5例有初步結果，歷經近半年，能領到救濟金的個案少之又少，建議放寬救濟標準。立委賴香玲則建議，台灣預防接種救濟應比照國外，設立救濟專章、縮短審查時間。

陳時中表示，6個月是法定最長的時間，不會拖過半年，過去由衛生局協助個案申請，現衛福部接手，將從6個月縮短至2.5個月，並增聘專家加快審查速度。