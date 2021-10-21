我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美亞太副助卿：中國誤用2758決議 籲挺台參與聯合國

紐時專欄作家：缺乏信任 中國難以複製台積電成功

全台最年輕個案 23歲女接種AZ 19天後亡

記者許政榆、趙容萱／台北報導
圖為民眾施打疫苗後，留在原位觀察休息。（中央社）
圖為民眾施打疫苗後，留在原位觀察休息。（中央社）

台灣21日又新增12名接種新冠疫苗後死亡案例，8人接種AZ疫苗，3人接種莫德納，1人接種BNT。台中市1名23歲女性接種AZ疫苗後19天過世，指揮中心發言人莊人祥證實，該案為目前全台最年輕的疫苗接種後死亡個案，而台灣已累積925件接種疫苗後死亡通報事件。

莊人祥表示，該名23歲女性身體健康，無慢性疾病史，9月10日施打第一劑AZ疫苗後，並無不適症狀，29日家人發現她倒臥床邊，無呼吸心跳，10月7日法醫解剖相驗，死因為雙側肺水腫且右心室擴張。

台中市衛生局指出，21日新增5例疑似接種新冠疫苗後死亡個案，其中1例施打BNT，4例接種AZ疫苗，而該23歲女性就是其中1例。

陳時中表示，在900多件的疑似接種新冠疫苗後死亡個案中，初步審定5例死亡個案，死因與疫苗無關。

立委廖國棟質疑，上千例疫苗受害救濟案例通報，僅5例有初步結果，歷經近半年，能領到救濟金的個案少之又少，建議放寬救濟標準。立委賴香玲則建議，台灣預防接種救濟應比照國外，設立救濟專章、縮短審查時間。

陳時中表示，6個月是法定最長的時間，不會拖過半年，過去由衛生局協助個案申請，現衛福部接手，將從6個月縮短至2.5個月，並增聘專家加快審查速度。

台灣各疫苗接種總數及不良、死亡個案數 製表／醫藥組
台灣各疫苗接種總數及不良、死亡個案數 製表／醫藥組

疫苗 台灣 陳時中

上一則

15位美麗島辯護律師「誰是特務」 施明德：該問誰不是

延伸閱讀

「AZ+mRNA」台11月開放全年齡混打、完整接種出國

「AZ+mRNA」台11月開放全年齡混打、完整接種出國
黑白集／不嗆難當官？滿朝「酸麻辣冷酷」

黑白集／不嗆難當官？滿朝「酸麻辣冷酷」
新聞評論／忘掉小黃卡吧 陳時中快規畫疫苗護照

新聞評論／忘掉小黃卡吧 陳時中快規畫疫苗護照
新聞評論／大陸是哪個國家？指揮中心豈是亂字了得

新聞評論／大陸是哪個國家？指揮中心豈是亂字了得

熱門新聞

雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
馬英九。(本報資料照片)

馬英九贏了 名嘴誣指收政治獻金 判賠60萬並道歉

2021-10-15 00:49
台灣東洋爭取BNT疫苗案疑涉內線交易，調查局昨約談東洋總經理施俊良（右），深夜送士林地檢署複訊。記者許正宏／攝影

買BNT破局 檢調大搜索 東洋總座認罪送辦

2021-10-15 17:21
本報「兩岸關係年度大調查」顯示，四成七認為改善兩岸關係的重要性高於發展台美關係。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

兩岸關係大調查／47%認為改善兩岸 先於強化台美

2021-10-17 22:34
城中城大樓6至12樓約有120戶，因7至9樓為火勢最嚴重樓層，為盡早救出生還者，目前採取由上往下逐層逐戶搜索。(記者劉學聖／攝影)

高雄大火「悲劇註定發生」 他揭大樓內部頹敗真面目

2021-10-14 19:35
高雄市長陳其邁15日上午前往高雄市立殯儀館慰問火場罹難者家屬。（記者陳弘逸／攝影）

為高雄大火46條命下台？政治大火燒向陳其邁

2021-10-16 02:30

超人氣

更多 >
美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸
中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓
FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞

FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞
德州女「尿急」跑加油站廁所 10分鐘竟產子 老公嚇壞

德州女「尿急」跑加油站廁所 10分鐘竟產子 老公嚇壞