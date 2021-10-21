我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒宣告回歸

普立茲得主：複製台積電有祕方 中國搞霸凌辦不到

「AZ+mRNA」台11月開放全年齡混打、完整接種出國

記者謝承恩／台北21日電
針對民眾出國、出差需求，陳時中表示，在11至12月會提供民眾可以緊急二劑，或者鼓勵民眾來施打第二劑疫苗。(記者潘俊宏／攝影)
針對民眾出國、出差需求，陳時中表示，在11至12月會提供民眾可以緊急二劑，或者鼓勵民眾來施打第二劑疫苗。(記者潘俊宏／攝影)

台指揮中心防疫使用的實聯制簡訊，其通訊費用將用罄，衛福部長陳時中至立法院報告指出，實聯制會持續到明年中，若遇到11月1日疫情降級後，實聯制也會持續一陣子，如果降級後馬上停住，未來有隱藏個案就無法及時進行疫調，並即時啟動實聯制因應。

針對疫苗施打進度及預防接種救濟審查進度，立委蔣萬安指出，美國自11月8日宣布要完整接種二劑疫苗才能入境，但台灣先階段施打進度能遠不及他國，如今有民眾因商務出差、求學需完整接種疫苗，要求指揮中心開放該族群能緊急施打二劑。

對於台灣民眾施打高端疫苗者能否入境美國，陳時中表示，針對高端疫苗也蒐集文獻發表及實驗數據，並跟美國做溝通取得認可，也會積極展開本土研究。但蔣萬安也表示，台人現今第二劑覆蓋率低，約二成三，中央預計年底達六成，仍有四成民眾無法完整接種疫苗。

對於各國疫苗邊境解封，加上美國宣布要完整接種疫苗後才能入境等政策，未來也有多國跟進。針對民眾出國、出差需求，陳時中表示，在11至12月會提供民眾可以緊急二劑，或者鼓勵民眾來施打第二劑疫苗。

會後，陳時中也表示，未來第13輪也會據疫苗到貨，提供「AZ+mRNA疫苗」混打，包含莫德納及BNT疫苗皆在內，且開放全年齡實施，但會跟據量能做分流施打。至於是否會造成AZ疫苗施打者因此緩打，陳時中表示不擔心，AZ疫苗很熱門、很搶手，加上後期登記施打者，多是對打疫苗有遲疑，並非是開放BNT疫苗混打後而猶豫，未來也還有莫德納疫苗到貨。

高端疫苗 陳時中 美國

上一則

副指揮官問「大陸是哪國？」朱立倫：去把法律讀一讀

延伸閱讀

副指揮官問「大陸是哪國？」朱立倫：去把法律讀一讀

副指揮官問「大陸是哪國？」朱立倫：去把法律讀一讀
黑白集／不嗆難當官？滿朝「酸麻辣冷酷」

黑白集／不嗆難當官？滿朝「酸麻辣冷酷」
新聞評論／忘掉小黃卡吧 陳時中快規畫疫苗護照

新聞評論／忘掉小黃卡吧 陳時中快規畫疫苗護照
新聞評論／大陸是哪個國家？指揮中心豈是亂字了得

新聞評論／大陸是哪個國家？指揮中心豈是亂字了得

熱門新聞

雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
馬英九。(本報資料照片)

馬英九贏了 名嘴誣指收政治獻金 判賠60萬並道歉

2021-10-15 00:49
台灣東洋爭取BNT疫苗案疑涉內線交易，調查局昨約談東洋總經理施俊良（右），深夜送士林地檢署複訊。記者許正宏／攝影

買BNT破局 檢調大搜索 東洋總座認罪送辦

2021-10-15 17:21
高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2點多失火，火舌從一樓往上竄燒。(記者劉學聖／攝影)

高雄暗夜大火已釀46死 疑菸蒂釀災 6樓以上傷亡慘重

2021-10-14 04:18
高雄市鹽埕區「城中城」大樓今天凌晨2點多失火，火舌從1樓往上竄燒。（記者劉學聖／攝影）

慘叫四起...高雄大樓暗夜大火已24傷 受困人數不明

2021-10-13 19:57
台灣高等法院更五審審理台開案，認為4名被告皆涉犯加重內線交易罪，但因案子自繫屬第一審法院超過8年，適用速審法減刑，判前總統陳水扁女婿趙建銘（左圖）3年8月、趙父趙（右圖）玉柱4年徒刑。最高法院今駁回上訴定讞。(資料照片。記者王宏舜／攝影)

扁婿趙建銘將入獄 內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

2021-10-14 02:49

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除