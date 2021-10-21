「AZ+mRNA」台11月開放全年齡混打、完整接種出國

針對民眾出國、出差需求，陳時中表示，在11至12月會提供民眾可以緊急二劑，或者鼓勵民眾來施打第二劑疫苗。(記者潘俊宏／攝影)

台指揮中心防疫使用的實聯制簡訊，其通訊費用將用罄，衛福部長陳時中 至立法院報告指出，實聯制會持續到明年中，若遇到11月1日疫情降級後，實聯制也會持續一陣子，如果降級後馬上停住，未來有隱藏個案就無法及時進行疫調，並即時啟動實聯制因應。

針對疫苗施打進度及預防接種救濟審查進度，立委蔣萬安指出，美國 自11月8日宣布要完整接種二劑疫苗才能入境，但台灣先階段施打進度能遠不及他國，如今有民眾因商務出差、求學需完整接種疫苗，要求指揮中心開放該族群能緊急施打二劑。

對於台灣民眾施打高端疫苗 者能否入境美國，陳時中表示，針對高端疫苗也蒐集文獻發表及實驗數據，並跟美國做溝通取得認可，也會積極展開本土研究。但蔣萬安也表示，台人現今第二劑覆蓋率低，約二成三，中央預計年底達六成，仍有四成民眾無法完整接種疫苗。

對於各國疫苗邊境解封，加上美國宣布要完整接種疫苗後才能入境等政策，未來也有多國跟進。針對民眾出國、出差需求，陳時中表示，在11至12月會提供民眾可以緊急二劑，或者鼓勵民眾來施打第二劑疫苗。

會後，陳時中也表示，未來第13輪也會據疫苗到貨，提供「AZ+mRNA疫苗」混打，包含莫德納及BNT疫苗皆在內，且開放全年齡實施，但會跟據量能做分流施打。至於是否會造成AZ疫苗施打者因此緩打，陳時中表示不擔心，AZ疫苗很熱門、很搶手，加上後期登記施打者，多是對打疫苗有遲疑，並非是開放BNT疫苗混打後而猶豫，未來也還有莫德納疫苗到貨。