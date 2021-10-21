新聞評論／忘掉小黃卡吧 陳時中快規畫疫苗護照

衛福部長陳時中（左）。(記者潘俊宏／攝影)

最近有台商在中國大陸接種科興、國藥疫苗 ，返台後在地方衛生單位換得台灣 的「小黃卡」接種證明；但不旋踵，即因指揮中心反對被追回。小黃卡是台灣對民眾核發的接種證明，台商既非在台接種，用「換發」方式取得確有混淆之虞。政府雖同意他們可以到台灣「預防接種資訊管理系統」補登，但補登無法變成可攜式證明，仍然極為不便。政府該做的，是盡早規畫「疫苗護照」，以便與國際接軌。

在民間捐贈的BNT疫苗源源不斷地進來後，目前台灣疫苗覆蓋率已達六成二，逐漸補上原來落後的進度。然而，蔡政府整體的防疫部署，仍處於有一搭、沒一搭的無發條狀態。例如，早說過要開放疫苗「混打」，卻又漫無進度地拖著；疫苗施打分配混亂，讓民眾窮於奔波；政府每天得意宣布本土「加零」，卻又維持二級警戒不肯放鬆；入境者14天的居家隔離不能在自家進行，卻必須花大錢住防疫旅館。最糟的是，台灣與世界接軌最重要的「疫苗護照」，至今毫無蹤影。

歐盟 、德法等駐台單位最近建議台灣，比照新加坡與北美、歐洲、亞洲地區共同推行「疫苗接種者旅遊通道」，對已完整接種疫苗的旅客可以用PCR檢測取代隔離，但指揮中心無法同意。陳時中的理由是，台灣疫情少，民眾「抵抗力弱」，所以防疫管制無法隨著覆蓋率提高而擴大開放。這便暴露了政府的可笑：平時不斷自誇防疫做得多好，但一談到要放鬆管制，馬上就說民眾的防疫力不足無法解禁，這不矛盾嗎？桃園機場出入境人數已創下史上新低，台灣還要鎖國到何時？

如果陳時中不知道如何設計疫苗護照，最簡單的方式，是參考歐盟的做法。歐盟自7月開始啟用「數位疫苗證明」（疫苗護照），27個會員國迄今已發出5.9億份證明。這個註記有個人國籍、身分、接種及染疫資訊的證明，其中有QR code，可透過手機隨身攜帶，並在出入國境或出入特定場所時提供相關單位掃描檢查，使得歐盟民眾可以方便地跨境旅行。由於這套系統安全及隱私保護皆佳，包括瑞士、冰島、以色列等13個非歐盟成員國也主動加入這個疫苗護照系統，使其普及性又更提升。

美國11月起將開放完整接種的外籍旅客入境，無須隔離，但旅客仍須提供三天內的PCR陰性證明。這意味著，使用歐盟疫苗護照系統的國家將可以得到最大的便利；中國大陸的科興和國藥疫苗已獲世衛組織承認，也會有相對優勢。對台灣而言，儘管施打AZ、莫德納及BNT的民眾不成問題，但接種高端的人勢必遭遇國際旅行的障礙。至於我們的小黃卡，上面雖有英文字樣及注射機構印章，但許多欄目是空白，由持卡人自行填寫；這樣的卡，能否成為國際承認的接種證明，恐怕仍有疑問。

換言之，若要與國際接軌，台灣的接種證明恐怕需要進一步數位化，變成國際往來可以識別的證件。那樣的話，小黃卡便要再經一道數位轉換手續，讓它變得更正式，台灣民眾才能隨身攜帶使用。這點，陳時中絕不能再拖拖拉拉，或推說要等到覆蓋率七、八成再來思考。我們也強烈建議，台灣的疫苗護照不妨參考歐盟或其他國家做法，萬勿再交給疏誤多端又零碎散亂的關貿網路公司承做。

疫苗護照的使用，是一種鼓勵解封及支持跨境移動的思維，伴隨著它的是「與病毒共存」的哲學。隨著疫苗護照的使用，全球經濟將進入新的競爭形勢，台灣不要繼續掛在車尾。