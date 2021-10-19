疫情「3零」陳時中鬆口 一級警戒近了

指揮中心昨宣布，今起機場出境區域開放內用飲食，桃園機場業者消毒、加裝隔板，拉出室內防疫距離。(記者季相儒／攝影)

新冠肺炎疫情 趨緩，台灣 自升三級以來，18日首見本土、境外和死亡個案「三零」。指揮中心疫情監測組組長周志浩說，睽違193天首度見到三個「○」的紀錄。是否距離一級警戒的日子愈來愈近？指揮官陳時中則表示，「可以這麼說」。交通部宣布自19日起開放大眾運輸場站飲食，11月8日恢復高鐵自由座。

二級警戒將延長到11月1日，外界關心本土疫情持續穩定，維持零確診，11月起是否能降為一級，恢復正常生活？周志浩強調，須視國內疫情狀況、疫苗施打等多重因素，內部還在討論指標細節，「覺得可以就會宣布」；至於國境解封為非常重大的決定，主要視國際疫情的發展，以及國內防疫 作為，「這問題我們不斷討論中，比較成熟後會跟大家說明。」

除此之外，台灣採購抗病毒藥物也傳出好消息，陳時中18日於立法院透露，積極洽購默沙東藥廠的抗病毒藥物「莫納皮拉韋」（molnupiravir），採購流程已經走到「雙方修訂合約」的「最後階段」。

交通相關防疫措施也跟進放寬。交通部長王國材18日出席指揮中心疫情記者會公布，19日起放寬大眾運輸場站飲食，另自11月8日恢復高鐵自由座，恢復疫情前每周的1016個班次，並販售站票，為防疫需求，研擬通勤尖峰時段，規畫加碼四至八節自由座車廂。

教育部18日根據指揮中心相關防疫鬆綁規定，公告修正高中以下學校防疫指引，針對室外課、涉及吹奏樂器的音樂課，校內辦理事先造冊的運動賽，以及室內外拍攝個人照、團體照，在無人有呼吸道狀況、保持社交距離情況下，皆可不用戴口罩。

衛福部已於10月5日公告修正「餐飲業防疫管理措施」規定，鬆綁相關飲食限制，交通部在配合整體防疫策略及兼顧旅客飲食需求下，針對大眾運輸場域實施相關鬆綁措施。

王國材指出，客運轉運站19日開放飲食，海空運場站部分，國內場站也開放鬆綁，國際場站出境也於19日開放飲食。不過，入境旅客不在這次放寬範圍，仍嚴格分流管制，循指定動線區域離開場站，不得在場站內飲食，但其餘區域開放。