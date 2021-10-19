承認國藥、科興？指揮中心：打過可註記「小黃卡」

科興疫苗。（路透）

國際間紛紛承認國藥 、科興兩款中國大陸研發的疫苗 ，台灣 也跟上腳步。中央流行疫情指揮中心10月初已函文各地方衛生局，民眾在國外接種國藥、科興、嬌生、莫德納、BNT、AZ疫苗，回台灣後不須再追加接種，並可至各地衛生局登錄，於小黃卡上載明接種紀錄。

周刊王CTWANT報導，一位在中國大陸任職的台幹陳先生，4月於當地先後接種國藥、科興兩支疫苗，8月底返台，近期因又有出國需求，打算申請台灣的疫苗接種紀錄，經詢問1922後才發現，原來可至衛生所換取小黃卡。

據了解，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）8月曾討論此議題，並做成決議，認可由WHO核發EUL的新冠疫苗，可於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）採取補登，且視為有效劑次，已完成接種劑次者，則不需再追加。

若是已於國外接種一劑疫苗，只須和前一劑間隔至少28天，返台後，即可根據開放對象、施打時間完成接種。決議也指出，於國外接種的疫苗，僅登錄作為接種紀錄，不納入疫苗接種證明核發劑次。

報導指出，台北市衛生局專門委員歐佳齡證實，10月4日已收到中央來文，要求認可獲WHO核發EUL的六款疫苗，包含國藥、科興、嬌生、莫德納、BNT、AZ，但文件中的疫苗品牌都是英文，因此沒有國藥、科興的中文名稱。

指揮中心發言人莊人祥表示，中央不是認可國藥、科興，只是尊崇WHO規範才訂出此規則，但聽到有民眾將中國大陸的接種資料登錄在小黃卡上還是頭一遭，但他提醒，不確定是否能拿這樣的接種證明出入其他國家，民眾登錄後要自負風險。