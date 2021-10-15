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75歲前總統柯林頓送醫 病情無關新冠病毒

採購新冠口服藥「默沙東」供輕症 陳時中：快簽約了

記者楊雅棠、趙容萱／台北15日電
默沙東藥廠（Merck & Co）研發的新冠口服藥molnupiravir。 （ 歐新社）
默沙東藥廠（Merck & Co）研發的新冠口服藥molnupiravir。 （ 歐新社）

新冠口服抗病毒藥物為抗疫鐵三角之一。默沙東藥廠日前宣布旗下抗病毒口服藥莫納皮拉韋將向美國食藥局申請緊急使用授權，全球預期將掀「搶藥潮」。指揮中心先前指洽談採購中，指揮官陳時中昨則透露「已經快要簽約了」。另同是研發抗病毒藥物的輝瑞藥廠將進入三期臨床，但台灣還未進入採購階段。

指揮中心發言人莊人祥說，默沙東口服抗病毒藥物沒有完全確定數量，屆時完成採購後，主要提供給輕症患者使用，不排除供輕症患者在家隔離時直接服藥，實際適應對象仍待進貨後評估。

至於輝瑞口服抗病毒藥物臨床試驗，目前台灣有五家醫院加入輝瑞三期臨床試驗，包含台大、亞東、中國附醫、台中榮總、高雄長庚等。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，輝瑞三期臨床結果若證實有效，有望朝向流感抗病毒藥物一樣，可用於前期預防，輝瑞三期臨床推估最快年底才有初步結果。

另外，指揮中心昨公布新增117件疫苗接種後不良通報，其中最年輕的死者是24歲男子。

台中市衛生局說明，該名24歲男子除了尿酸些微偏高，沒有其他慢性病史，他在9月11日接種AZ疫苗第一劑，有發燒情形，經服用退燒藥，至9月13日退燒後，無其他身體不適症狀，9月29日家屬發現個案躺臥床上無回應，立即通知救護車送醫，到院前無呼吸心跳，經急救無效後宣告死亡。本案已於10月5日解剖，法醫研究所初步判斷報告為心臟雙心室擴大、心肌病變。

輝瑞 台灣 疫苗

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