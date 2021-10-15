拚7成疫苗覆蓋率 指揮中心狂開接種名額 亂象不斷

圖為台北花博爭豔館疫苗施打作業。（記者邱德祥／攝影）

行政院長蘇貞昌先前喊出「10月底第一劑覆蓋率達七成」目標，截至昨為止人口覆蓋率為59.66%，預計今可突破六成。指揮中心昨晚間又再度加開第11輪接種資格，再開11.2萬名額，疑為了七成覆蓋率，不斷加開，令民眾必須緊盯接種政策，亂象不斷。

第11輪接種對象，昨擴大BNT 意願登記人數，原本僅讓10月6日以前登記BNT，且符合44歲以上民眾接種，現在延長統計意願登記時間，從10月6日往後到13日，總計有3到4萬人在這期間加登記BNT，指揮中心發言人莊人祥說，此次加開11.2萬名額，是因應地方政府，可協助接種人數才會加開，讓疫苗 接種達到「不空轉」目標。

昨新冠疫情 連三天本土加零，有八例境外移入，都是無症狀感染者，另新增一例至今最年輕的疫苗接種後死亡通報案例，僅廿四歲；疫苗接種人口涵蓋率則預計今天可破六成。疫情持續趨緩，各項防疫管制陸續解封，指揮中心擬於下周公布八大行業的放寬指引，被認為是二級解封最後一哩路。

BNT疫苗到貨進度超前，但指揮中心說，仍以第一劑施打為主，第二劑得再等等。