我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

出走3年半後 美國重返聯合國人權理事會

新聞周刊分析：2024大選是否可能出現紐森迎戰川普？

刺胳針醫學期刊：高端疫苗2期保護力8至9成

中央社台北14日電
高端疫苗。記者蘇健忠攝影／本報系資料照
高端疫苗。記者蘇健忠攝影／本報系資料照

高端COVID-19疫苗二期期中分析數據，已由知名醫學期刊刺胳針呼吸醫學（Lancet Respiratory Medicine）完成審查並公開發表，預估疫苗保護力約在8至9成區間。

高端疫苗14日發布新聞稿表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗所執行的擴大二期臨床試驗規模近4000人，並非傳統數百人的第二期臨床試驗，具有指標性意義。

高端指出，這篇論文由台大醫師謝思民與北醫醫師劉明哲擔任第一與第二作者，召集總主持人林奏延醫師擔任通訊作者，結合台灣11家臨床試驗中心與公司研發團隊，共同完成論文撰寫，並順利於國際頂尖期刊「刺胳針呼吸醫學」審查發表。

高端表示，刺胳針呼吸醫學是刺胳針（The Lancet）系統的醫學專業期刊，影響指數分數優異（Impact Factor：30.700），同時也是COVID-19相關研究的重要審查發表平台之一。

期刊的影響指數（Impact Factor），代表的是期刊所刊登論文的公信力及被學術界引用的程度，而刺胳針（The Lancet）2021年的分數達到79.321，是醫學界的高標典範，醫學研究人士告訴中央社記者，刺胳針呼吸醫學期刊的影響指數達到30.700，在學術界算有很不錯的公信力。

根據全球醫學雜誌排名，刺胳針呼吸醫學（Lancet Respiratory Medicine）分別位居重症醫學及呼吸系統兩大領域第一名。

高端說，非常榮幸可藉由刺胳針期刊系統，與全球關注新冠肺炎疫苗研發的專業人士分享高端COVID-19疫苗的分析數據。

高端在新聞稿中指出，目前國際藥物法規主管機構聯盟（ICMRA），及由澳洲、加拿大等五國所組成的Access Consortium，正積極倡議COVID-19疫苗的免疫橋接試驗。

這次高端於刺胳針呼吸醫學發布的數據，運用了世界衛生組織（WHO）/英國生物製劑標準品與管制國家實驗室（NIBSC）國際血清標準品，進行免疫生成性數據的比對參照，並藉由澳洲學者柯夫（D. Khoury Curve）及牛津大學發表AZ疫苗的保護力關聯指標（Correlate of Protection，CoP）推估，預期高端疫苗的保護力為8至9成區間。

目前高端疫苗第三期仍在臨床實驗中。

高端疫苗 刺胳針 指數

上一則

范雲指中共下指導棋罷陳柏惟 孫大千：她自救都來不及

下一則

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

延伸閱讀

南韓：疫苗完整接種率達85% 理論上不防疫也能控制疫情

南韓：疫苗完整接種率達85% 理論上不防疫也能控制疫情
兒童下月初接種？兒科醫生待命 6500萬劑疫苗備妥

兒童下月初接種？兒科醫生待命 6500萬劑疫苗備妥
南韓設立「新冠共存」委員會 提出實施疫苗通行證

南韓設立「新冠共存」委員會 提出實施疫苗通行證
NBA／厄文拒打疫苗 想做弱勢「傳聲筒」不惜被籃網禁賽

NBA／厄文拒打疫苗 想做弱勢「傳聲筒」不惜被籃網禁賽

熱門新聞

法媒近日密切關注台灣，深入分析中華民國總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。(美聯社)

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

2021-10-11 15:41
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

2021-10-12 22:50
解放軍機近期頻繁擾台，圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：台國防部提供)

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

2021-10-12 19:54
台灣大學成立哈佛台北學院，明年收60名學生。本報資料照片

不去北京…哈佛明年赴台大學中文 校方證實了

2021-10-12 07:29
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。(記者范榮達／攝影)

台114歲人瑞這樣養生 早餐饅頭配辣椒 1周吃掉1罐

2021-10-06 23:09
新竹市林姓媽媽（後排右1）從25歲生下第1胎後，因喜歡小孩和丈夫接連增產報國，幾乎1年生1胎，日前誕下第8胎女嬰，產後恢復良好，昨天開心跟丈夫（後排左1）共1家10口回到新竹國泰綜合醫院複診，也跟接生8胎的醫師曾英智（後排中）相見歡。(圖:新竹國泰醫院提供)

台34歲漂亮媽咪「喜歡小孩」9年生8胎 不刻意避孕

2021-10-08 00:20

超人氣

更多 >
女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷

女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
2劑效果已太好？FDA：莫德納未符合補強針標準

2劑效果已太好？FDA：莫德納未符合補強針標準
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入

北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入