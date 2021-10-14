刺胳針醫學期刊：高端疫苗2期保護力8至9成

高端疫苗。記者蘇健忠攝影／本報系資料照

高端COVID-19疫苗二期期中分析數據，已由知名醫學期刊刺胳針 呼吸醫學（Lancet Respiratory Medicine）完成審查並公開發表，預估疫苗保護力約在8至9成區間。

高端疫苗 14日發布新聞稿表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗所執行的擴大二期臨床試驗規模近4000人，並非傳統數百人的第二期臨床試驗，具有指標性意義。

高端指出，這篇論文由台大醫師謝思民與北醫醫師劉明哲擔任第一與第二作者，召集總主持人林奏延醫師擔任通訊作者，結合台灣11家臨床試驗中心與公司研發團隊，共同完成論文撰寫，並順利於國際頂尖期刊「刺胳針呼吸醫學」審查發表。

高端表示，刺胳針呼吸醫學是刺胳針（The Lancet）系統的醫學專業期刊，影響指數 分數優異（Impact Factor：30.700），同時也是COVID-19相關研究的重要審查發表平台之一。

期刊的影響指數（Impact Factor），代表的是期刊所刊登論文的公信力及被學術界引用的程度，而刺胳針（The Lancet）2021年的分數達到79.321，是醫學界的高標典範，醫學研究人士告訴中央社記者，刺胳針呼吸醫學期刊的影響指數達到30.700，在學術界算有很不錯的公信力。

根據全球醫學雜誌排名，刺胳針呼吸醫學（Lancet Respiratory Medicine）分別位居重症醫學及呼吸系統兩大領域第一名。

高端說，非常榮幸可藉由刺胳針期刊系統，與全球關注新冠肺炎疫苗研發的專業人士分享高端COVID-19疫苗的分析數據。

高端在新聞稿中指出，目前國際藥物法規主管機構聯盟（ICMRA），及由澳洲、加拿大等五國所組成的Access Consortium，正積極倡議COVID-19疫苗的免疫橋接試驗。

這次高端於刺胳針呼吸醫學發布的數據，運用了世界衛生組織（WHO）/英國生物製劑標準品與管制國家實驗室（NIBSC）國際血清標準品，進行免疫生成性數據的比對參照，並藉由澳洲學者柯夫（D. Khoury Curve）及牛津大學發表AZ疫苗的保護力關聯指標（Correlate of Protection，CoP）推估，預期高端疫苗的保護力為8至9成區間。

目前高端疫苗第三期仍在臨床實驗中。