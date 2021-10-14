黑白集／預約、排隊、等候…共體誰的時艱

自5月以來，政府要求民眾透過1922簡訊實聯制留下走過的場所足跡，卻引發不小爭議。(本報資料照片)

要論政府決策之無用，5月上路的簡訊「實聯制」，堪稱其中佼佼者。這套制度，逼業者要忙著把關，害民眾要忙著手機掃碼，耗掉人們無數時間。但一有疫情 需要追蹤，政府機關卻發現簡訊資料龐大到難以調閱或過濾，實聯制有跟沒有其實沒兩樣。

這麼無用的實聯制，幾個月來，全台也發送了23億次。換言之，平均每個人發送過上百則。目前，電信業者對每則簡訊收取0.1元(台幣，下同)的成本價，算下來，也耗掉了2.3億元。立委高虹安問，政府為實聯制編了3億預算 ，錢快用光，接下來怎麼辦？NCC主委陳耀祥答，希望電信業者「共體時艱」，也許打更多折扣。

官員知道「時艱」就好，但既知實聯制沒用，為何不早日喊卡，卻讓人民每天在那裡無謂掃碼？就算電信業者願意賠錢幫忙發送，但老百姓的「時間」，難道不需要成本嗎？23億則簡訊，是個大到政府無法處理的量；當初天才大臣唐鳳設計這套系統時，也從未想到要如何取用吧？

說來諷刺，這個忙而無用的實聯制，恰恰是蔡政府的倒影。官員們每天假裝忙碌，其實並沒有在做什麼事，連疫苗 都要靠民間和外國捐贈；它的本事就是化簡為繁，用一大堆程序叫人民預約、排隊、等候。只會嚷嚷「共體時艱」的政府，何曾體恤人民之艱？