我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扁婿趙建銘內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

黑白集／預約、排隊、等候…共體誰的時艱

黑白集
自5月以來，政府要求民眾透過1922簡訊實聯制留下走過的場所足跡，卻引發不小爭議。(本報資料照片)
自5月以來，政府要求民眾透過1922簡訊實聯制留下走過的場所足跡，卻引發不小爭議。(本報資料照片)

要論政府決策之無用，5月上路的簡訊「實聯制」，堪稱其中佼佼者。這套制度，逼業者要忙著把關，害民眾要忙著手機掃碼，耗掉人們無數時間。但一有疫情需要追蹤，政府機關卻發現簡訊資料龐大到難以調閱或過濾，實聯制有跟沒有其實沒兩樣。

這麼無用的實聯制，幾個月來，全台也發送了23億次。換言之，平均每個人發送過上百則。目前，電信業者對每則簡訊收取0.1元(台幣，下同)的成本價，算下來，也耗掉了2.3億元。立委高虹安問，政府為實聯制編了3億預算，錢快用光，接下來怎麼辦？NCC主委陳耀祥答，希望電信業者「共體時艱」，也許打更多折扣。

官員知道「時艱」就好，但既知實聯制沒用，為何不早日喊卡，卻讓人民每天在那裡無謂掃碼？就算電信業者願意賠錢幫忙發送，但老百姓的「時間」，難道不需要成本嗎？23億則簡訊，是個大到政府無法處理的量；當初天才大臣唐鳳設計這套系統時，也從未想到要如何取用吧？

說來諷刺，這個忙而無用的實聯制，恰恰是蔡政府的倒影。官員們每天假裝忙碌，其實並沒有在做什麼事，連疫苗都要靠民間和外國捐贈；它的本事就是化簡為繁，用一大堆程序叫人民預約、排隊、等候。只會嚷嚷「共體時艱」的政府，何曾體恤人民之艱？

疫情 預算 疫苗

上一則

蔡英文：四個堅持合乎台灣主流民意

下一則

3疫苗打440萬人 史上最複雜 民眾罵聲四起

延伸閱讀

兒科醫師就位 6500萬劑輝瑞準備好了 12歲以下接種倒數

兒科醫師就位 6500萬劑輝瑞準備好了 12歲以下接種倒數
BNT疫苗到貨進度超前 郭台銘：催貨完成階段性任務

BNT疫苗到貨進度超前 郭台銘：催貨完成階段性任務
十一 好焦慮…車充電1小時 先排隊4小時

十一 好焦慮…車充電1小時 先排隊4小時
「唐鳳獸」影片花20萬 議員模仿拍攝版0元

「唐鳳獸」影片花20萬 議員模仿拍攝版0元

熱門新聞

法媒近日密切關注台灣，深入分析中華民國總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。(美聯社)

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

2021-10-11 15:41
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。(記者范榮達／攝影)

台114歲人瑞這樣養生 早餐饅頭配辣椒 1周吃掉1罐

2021-10-06 23:09
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

2021-10-12 22:50
解放軍機近期頻繁擾台，圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：台國防部提供)

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

2021-10-12 19:54
台灣大學成立哈佛台北學院，明年收60名學生。本報資料照片

不去北京…哈佛明年赴台大學中文 校方證實了

2021-10-12 07:29
周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22

超人氣

更多 >
影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它

影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光