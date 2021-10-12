10天打400萬劑 台灣接種疫苗新高峰

台灣民眾施打疫苗。記者林俊良／攝影

台灣第12輪疫苗 將提供莫德納 、AZ及BNT 等疫苗，總數近400萬劑，將於10月22日起開打，預定10天內完成接種，為疫情以來接種的新高峰。指揮中心發言人莊人祥說，所有勾選BNT、尚未打到的人在這一輪都能順利接種；7月16日前打過第一劑莫德納者，也能在本輪打到第二劑。

衛福部長陳時中12日在立法院答詢時說，月底要達成第一劑覆蓋率7成、第二劑覆蓋率3成，下月還要展開更大疫苗接種計畫，以第二劑達6成為目標，盼盡量在年底前完成。

莊人祥說，第12輪意願登記13日中午12時截止，初步擬定10月18日到20日預約，因接種人數眾多，須詳細規畫分流預約，13日若確定細節，就會對外公布。

第12輪BNT第一劑接種約174萬人，對象為迄今尚未開放施打的年齡層23至44歲。至於莫德納第二劑，以7月16日前打過第一劑者優先，人數估計113萬人。AZ疫苗也是第二劑為主，預估超過100萬人，對象為7月30日前打過第一劑的18歲以上民眾。

至於第11輪疫苗預約接種，指揮中心12日晚臨時再增BNT第一劑接種對象，從原本45歲以上，再往下開放至44歲以上（1977年1月1日至12月31日出生者），約增7.3萬人，13日上午10時開放上網，而整體第11輪預約延長至14日下午6時截止，接種期間仍為10月15日至21日。

截至12日晚5時，符合AZ預約資格者共97萬244人，已有72萬6985人完成預約，占7成4；符合BNT疫苗預約資格者117萬1154人，已有93萬8990人完成預約，莊人祥表示，仍有24萬餘劑名額，因此12日晚決議小幅向下開放。

此外，台中1名62歲男性接種BNT疫苗後九天後突在家猝逝，莊人祥表示，該個案於9月30日施打疫苗，當時僅略感疲倦，接種部位痠痛，10月9日上午在家突然倒地，送往醫院急救，到院時無呼吸心跳，急救無效後宣告死亡，經診斷為心臟衰竭，因家屬認為與疫苗不相關，並未申請預防接種受害救濟。

台中市衛生局說，已協助蒐集相關病歷資料送中央審查，釐清死因與疫苗相關性。