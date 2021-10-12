百萬莫粉等到第2劑 BNT全年齡開打

疫情趨緩，疫情指揮中心宣布有條件探病，開放加護、安寧、呼吸照護、兒童及慢性病房等。（記者曾原信／攝影）

台灣上百萬人苦等第二劑莫德納疫苗 ，終於盼到好消息，指揮中心昨宣布第12輪公費疫苗自18日起開始預約，包含AZ與莫德納的第二劑及高端，BNT則提供給23～44歲民眾，相當於全年齡都開放預約，22日起開打。指揮中心同時宣布，鑑於疫情趨緩，雙北從「中高風險」調降為「低風險」，跟全國其他縣市一致。

台北市昨開放68歲以上預約莫德納第二劑，除花博接種站，其他11個行政區秒殺額滿。里長質疑，接種年紀較輕的BNT第一劑規畫在診所醫院打，莫德納二劑各行政區只開一接種點，多數長輩必須跑遠。

台北市副市長蔡炳坤表示，12個行政區的開設點，是延續70歲以上長者電話預約的量能，再加開花博接種站，但因莫德納、BNT、AZ三種疫苗同時接種，市府必須分配醫療量能，無法滿足大家就近接種。

此外，指揮中心鬆綁兩大醫院防疫措施，一為即日起，慢性病房也可探病，再者，雙北從「中高風險」調降為「低風險」，跟全國其他縣市一致，不管住院病人或陪病家屬，入院均可免費一次PCR篩檢 ，陪病者不用再定期篩檢。

據統計，台灣急性病床平均住院天數為6天，慢性一般病床住院天數為17天，本土疫情期間醫院規定嚴格，以台大為例，住院病人及一名陪病家屬，入院前3日內要做公費PCR檢測，之後每周一次免費快篩，病人住院第3周後可不用再篩，但陪病者則持續每周一篩。

指揮中心北區指揮官黃玉成表示，之前規定嚴格，很多家屬無法陪病、探病，而陪病者大都為聘僱的看護人員，以致醫療決策上出現很多問題；最近社區感染風險明顯降低，且連續多天加零，專家討論後，同意適度開放。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，目前全國皆屬「低風險」區域，不再要求住院期間定期篩檢，若家屬自己想做，或衛生局建議，否則醫院不需針對家屬額外收費做快篩或PCR篩檢。

在探病陪病規定上，即日起，慢性病房也開放探病，限每天固定一時段，每名住院病人每次最多兩名訪客，訪客需出示探視日前3天內自費抗原快篩或PCR檢測陰性證明，或持接種兩劑疫苗滿14日的黃卡。

此外，指揮中心也宣布，開放相關負壓隔離病房供非新冠肺炎病人使用，不過，台北區和北區醫院仍在管制中，負壓病房如收治其他重症病患，需提出申請，經區指揮官同意，才能安排住院，全國其他地區則無限制。